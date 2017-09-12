Липницкая забыла про Тутберидзе
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев полагает, что причина неудач фигуристки в ее несложившихся отношениях с тренером Этери Тутберидзе. "Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели еще не одно потрясающее выступление Липницкой", – заявил Писеев изданию "Экспресс-газета".
"Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить", – считает Тутберидзе. По ее словам, спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.
Этери Тутберидзе до сих пор с болью говорит о поступке Юлии, когда спортсменка отправилась на соревнования не с ней, а с Сергеем Дудаковым. "На форумах в интернете писали: видимо, я Юлю сливаю, раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так. То, что я должна была с ней ехать в Бордо, – это даже не обсуждалось. Но мне позвонили из федерации и сказали: "Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков", – цитирует тренера "Р-Спорт".
Тутберидзе подчеркнула: ей очень обидно, что Липницкая не удосужилась предупредить ее о своих планах. "Почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону", – сказала она.
Тем временем в своем самом свежем интервью, которое Юля Липницкая дала Федерации фигурного катания на коньках России, о тренере, давшем путевку в спортивную жизнь Юле, не упоминается совсем. Юля благодарит всех, но только не Этери Тутберидзе . Возможно, Липницкая просто забыла при завершении карьеры поблагодарить тренера.
"Я хотела бы поблагодарить Федерацию и всех людей, которые помогали и поддерживали меня. Особая благодарность моему теперь уже бывшему тренеру Алексею Евгеньевичу Урманову, который за время нашей совместной работы максимально вкладывался, помогал и моментально реагировал на все возникающие проблемы, быстро их решал. Мне было комфортно тренироваться в Сочи, хотя здесь совсем другая жизнь... Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Но так было нужно. И для меня и не только для меня... Хочется сказать спасибо и тем, кто "подпинывал", хейтил меня, это заставляло порой задумываться и идти дальше", – сказала Юля в завершении своего интервью.
Теперь Юлия прощается со спортом. Сейчас олимпийская чемпионка всерьез задумывается о своих планах на будущее. В конце-концов, это для льда она зрелая опытная профессионалка, а в обычной жизни Юле Липницкой всего 19 лет.
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В своем самом свежем интервью Юля не сказала о Этери Тутберидзе ни слова