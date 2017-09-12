Липницкая забыла про Тутберидзе

Тренер, которая дала путевку в спортивную жизнь олимпийской чемпионке Юлии Липницкой, не удостоилась доброго слова от завершившей спортивную карьеру бывшей воспитанницы. Юля поблагодарила всех, кроме тренера.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев полагает, что причина неудач фигуристки в ее несложившихся отношениях с тренером Этери Тутберидзе. "Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели еще не одно потрясающее выступление Липницкой", – заявил Писеев изданию "Экспресс-газета".

"Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить", – считает Тутберидзе. По ее словам, спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.

Этери Тутберидзе до сих пор с болью говорит о поступке Юлии, когда спортсменка отправилась на соревнования не с ней, а с Сергеем Дудаковым. "На форумах в интернете писали: видимо, я Юлю сливаю, раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так. То, что я должна была с ней ехать в Бордо, – это даже не обсуждалось. Но мне позвонили из федерации и сказали: "Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков", – цитирует тренера "Р-Спорт".

Тутберидзе подчеркнула: ей очень обидно, что Липницкая не удосужилась предупредить ее о своих планах. "Почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону", – сказала она.

Тем временем в своем самом свежем интервью, которое Юля Липницкая дала Федерации фигурного катания на коньках России, о тренере, давшем путевку в спортивную жизнь Юле, не упоминается совсем. Юля благодарит всех, но только не Этери Тутберидзе . Возможно, Липницкая просто забыла при завершении карьеры поблагодарить тренера.

"Я хотела бы поблагодарить Федерацию и всех людей, которые помогали и поддерживали меня. Особая благодарность моему теперь уже бывшему тренеру Алексею Евгеньевичу Урманову, который за время нашей совместной работы максимально вкладывался, помогал и моментально реагировал на все возникающие проблемы, быстро их решал. Мне было комфортно тренироваться в Сочи, хотя здесь совсем другая жизнь... Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Но так было нужно. И для меня и не только для меня... Хочется сказать спасибо и тем, кто "подпинывал", хейтил меня, это заставляло порой задумываться и идти дальше", – сказала Юля в завершении своего интервью.

Теперь Юлия прощается со спортом. Сейчас олимпийская чемпионка всерьез задумывается о своих планах на будущее. В конце-концов, это для льда она зрелая опытная профессионалка, а в обычной жизни Юле Липницкой всего 19 лет.