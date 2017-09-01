Липницкую прячут от контуженного отца

Знаменитой фигуристке Юлии Липницкой посвятили программу "Мужское и женское" на Первом, в эфире которой появился гражданин Израиля Вячеслав Липницкий, утверждающий, что он является отцом Юли. Он мечтает наладить отношения с наследницей.

"Это наша жизнь. Хочет человек делать это своим смыслом жизни, ну пусть. Это развенчивается за пять минут, но просто почему мы должны это делать? Мне это абсолютно не надо. Посторонний человек, пусть он там все, что угодно, рассказывает", – так отреагировала мама олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Даниэла Липницкая на известие, что называющий себя отцом Юли Владислав Липницкий мечтает наладить отношения с дочерью.

Чтобы расставить все точки над i в этой истории, редакторы Первого канала попытались пригласить Юлю и Даниэлу Липницких к себе в эфир. Мать чемпионки заняла категоричную позицию.

"Ни я, ни Юля, никто не пойдет ни на какой канал, ни на какую передачу. Никогда. Понимаете? Ну кому это нужно? Мне не нужно. И Юле тем более не нужно. Юле нужно единственное, чтобы от нее отстали все. Чтобы уже забыли, как выглядит даже", – заявила непреклонная Даниэла.

Тем более Юлина мама не склонна обсуждать свой роман почти двадцатилетней давности. Ранее она без обиняков заявила Вячеславу, который уже не первый год пытается наладить отношения с бывшей семьей и своей дочерью, чтобы тот их больше не тревожил.

По словам Вячеслава, он не знал, что Даниэла была в положении, когда он уходил в армию. Потом была Чечня, потом долгая служба и переезд в Израиль несколько лет назад. О том, что у него есть взрослая дочь, бывший военный узнал только во время Олимпиады.

"В 2014 году была Олимпиада в Сочи. Я обратил внимание на фамилию одной из участниц. Я увидел себя… Я в этом уверен на 100 процентов. Я стал гуглить в Интернете и увидел, что мать Юлии – Даниэла, и сразу же понял, что это моя девочка. Сходятся полностью все даты, когда я с ней встречался. Мне достали номер телефона, и я связался. Трубку подняла Юля, ее голос я узнал сразу же. Она передала трубку маме, та сказала, чтобы я не звонил", – рассказал Вячеслав.

Мать Юли отказывается комментировать ситуацию. Сейчас известно лишь что она непреклонна и остается категорически против общения Юли с отцом. "Даниэла, мать Юли, – моя первая любовь. Она всегда была девушкой с характером, упрямой до невозможности", – объяснил Вячеслав. Вероятно, упрямством можно объяснить и то, что мать сейчас скрывает от него уже взрослую дочь, как скрыла свою беременность в далеком 1988 году.

"Молю Бога лишь об одном – о встрече с дочкой. Если бы я только знал, что у меня где-то растет ребенок, тут же все бросил – только бы быть рядом. Поверь мне, доченька, и прости", – просит сейчас Вячеслав Липницкий. Удастся ли отцу и дочери наладить отношения – прогнозировать никто не берется.

