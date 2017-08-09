Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс

Олимпийская чемпионка, победительница всех турниров Большого шлема Серена Уильямс и ее жених, бизнесмен Алексис готовятся стать родителями и активно дают интервью на эту тему. В одном из последних теннисистка рассказала о предвкушении будущего материнства, но за одну из фраз ее осудили пользователи Сети.

По словам Серены, рождение ребенка придаст ей больше сил и уверенности. Она призналась, что будет готова ко всему.

"С большим уважением отношусь к женщинам, ставшим мамами. Как вы понимаете, я собираюсь стать настоящей женщиной. Мне предстоит пройти через нечто очень впечатляющее", – цитирует спортсменку NY Daily News. Осуждение юзеров вызвали слова о "настоящей женщине".

"Серена, ты думаешь, что раз у меня нет детей, то я не женщина", – написала одна пользовательниц Сети. "У меня нет детей, но я тоже женщина", – ответила знаменитой теннисистке одна из участниц дискуссии в Twitter. "Все женщина настоящие, вне зависимости от того, есть ли у них дети", – написала другая.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июл 24 2017 в 8:49 PDT

Напомним, в июне Серена Уильямс решилась на откровенную фотосессию для обложки американского журнала. Запечатлел беременную звезду спорта обнаженной известный фотограф Энн Лейбовиц.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 29 2017 в 6:22 PDT

Теннисистка обнажила на страницах издания и личную жизнь, поделившись историей своей любви. Отметим, в апреле 2017 года СМИ сообщили, что Серена и Алекс ожидают рождения малыша к осени.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июл 31 2017 в 9:12 PDT

Как писали Dni.Ru, в спортивной среде неоднозначно отреагировали на новость о беременности спортсменки. В частности, теннисистка Мария Шарапова назвала интересное положение коллеги "одним из лучших подарков". В то же время экс первая ракетка мира Илие Настасе грубо подшутил над Сереной. "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Цвета молочного шоколада?" – сказал 70-летний спортсмен.