Беременная Серена Уильямс снялась голой

Олимпийская чемпионка, победительница всех турниров Большого шлема Серена Уильямс, решилась на откровенную фотосессию для обложки американского журнала. Запечатлел беременную звезду спорта обнаженной известный фотограф Энн Лейбовиц.

Голая Уильямс красуется на обложке Vanity Fair. Теннисистка обнажила на страницах журнала и личную жизнь, поделившись историей своей любви.

Так, ждущая первенца 35-летняя спортсменка подробно описала отношения со своим 34-летним женихом, сооснователем портала Reddit, "армянским Цукербергом" Алексисом Оганяном. Серена рассказала о том, как они встретились на вечеринке, посвященной чемпионату Австралии по теннису.

По признанию спортсменки, новость о беременности застала ее врасплох. Она пожаловалась подруге Джессике на плохое самочувствие, а также рассказала, что ее грудь увеличилась. Подружка сразу предложила Серене сделать тест на беременность, передает Vanity Fair.

enter; width:100%;"> In Vanity Fair’s latest cover story, pregnant and engaged @SerenaWilliams tells Buzz Bissinger that she plans to be back on the court in January 2018: "I don’t think my story is over yet." Read more and see additional photographs by Annie Leibovitz at the link in bio. Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) Июн 27 2017 в 4:07 PDT

Уильямс посчитала, что Джессика шутит. Однако заподозрившая неладное подруга настояла на своем. Результат оказался положительным. Примечательно, что одним тестом прославленная теннисистка не ограничилась, сделав еще шесть. Затем отправила полоски возлюбленному в картонной коробке.

Серена рассказала, что планирует вернуться на большой корт уже в январе 2018 года. "Моя история еще не окончена", – заявила теннисистка.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 26 2017 в 6:10 PDT

Также Уильямс выложила в своем аккаунте Instagram снимок с недавнего фестиваля блогеров. Звезда позирует в забавной позе. Срок беременности Серены, судя по фото, уже внушительный. Ее поклонники в комментариях к снимку попытались по форме живота спортсменки определить пол ее ребенка. Напомним, в апреле 2017 года СМИ сообщили, что Серена и Алекс ожидают рождения малыша к осени.