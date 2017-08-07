Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге

Болельщики "Зенит" напали на бывшего нападающего футбольного клуба Александра Панова после четвертого тура российской Премьер-Лиги. Сообщается, что причиной агрессии толпы стал шарф "Спартака" на спортсмене.

Встреча "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге закончилась поражением столичных гостей со счетом 1:5. Это, однако, не помешало бывшему нападающему петербургского футбольного клуба Александру Панову, болеющему за "Спартак", выйти на улицу в спартаковском шарфе.

Этот поступок вызвал агрессию болельщиков "Зенита", которые набросились на спортсмена с оскорблениями и даже попытками рукоприкладства. Видео инцидента появилось в сети. Запись опубликовал "РЕН ТВ".

Фанаты "Зенита" бросали в своего бывшего форварда монеты, пытались сбить его с ног. Сам он на агрессивные выпады в свой адрес не реагировал.

Отметим, о своем желании пройтись по городу в шарфе "Спартака" в день матча спортсмен заявил заранее, передает "Чемпионат". Координатор команд "Зенита" Владислав Радимов назвал это провокацией. "Не понимаю только, зачем Саша афиширует это, тем самым провоцируя болельщиков. Так что я бы не советовал Саше в одиночестве идти по Невскому в шарфе "Спартака"!", – рассказал он в интервью изданию "Спорт день за днем".

"Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьезно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться", – заочно ответил ему Александр Панов.