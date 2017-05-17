Фанаты сорвали награждение "Спартака"

В Москве завершился матч между футбольными командами "Спартак" и "Терек". Столичные спортсмены победили гостей из Грозного со счетом 3:0.

После должна была состояться церемония награждения, но она была сорвана из-за поведения болельщиков. Фанаты заполонили игровое поле и отказались его покидать даже после многочисленных просьб со стороны организаторов мероприятия и руководителей фан-движения. В результате вручение кубка пришлось отложить больше, чем на полчаса.

Ворота стадиона Спартак разобрали на сувениры • Spartak Moscow stadium now.#СпартакЧемпион pic.twitter.com/q106kd3F0G — Andrey Borodulin (@_Borodulin) 17 мая 2017 г.

Тем временем футболисты успели отметить чемпионство в раздевалке. Поздравить спортсменов с победой пришел заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.