Фанаты сорвали награждение "Спартака"

В Москве завершился матч между футбольными командами "Спартак" и "Терек". Столичные спортсмены победили гостей из Грозного со счетом 3:0.
Сумасшествие на Открытие-Арена ���������������� pic.twitter.com/57pn3woSAd— ФК Спартак. Новости (@fcspartaknews) 17 мая 2017 г.
После должна была состояться церемония награждения, но она была сорвана из-за поведения болельщиков. Фанаты заполонили игровое поле и отказались его покидать даже после многочисленных просьб со стороны организаторов мероприятия и руководителей фан-движения. В результате вручение кубка пришлось отложить больше, чем на полчаса.
Ворота стадиона Спартак разобрали на сувениры • Spartak Moscow stadium now.#СпартакЧемпион pic.twitter.com/q106kd3F0G— Andrey Borodulin (@_Borodulin) 17 мая 2017 г.
Тем временем футболисты успели отметить чемпионство в раздевалке. Поздравить спортсменов с победой пришел заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.
Виталий Мутко поздравляет футболистов "Спартака" #СпартакЧемпион pic.twitter.com/cicBaf0v5p— СЭ Спартак (@spartak_se) 17 мая 2017 г.
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