Александр Кержаков повесил бутсы на гвоздь

Футболист "Зенита" Александр Кержаков завершил игровую карьеру. Как рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко, лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита", передает РИА Новости.
"Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет", – отметил Фурсенко, пообещав, что "Зенит" организует достойные проводы игрока.
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