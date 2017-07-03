Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций

Трансляцию финального матча Кубка конфедераций на Первом канале прервали сразу после его окончания. Награждение, интервью, эмоции болельщиков и игроков в эфир не попали.

Несмотря на восторженные отзывы об организации Кубка конфедераций, есть и моменты, портящие общее впечатление. Например, стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге был сдан со множеством недоделок и, вероятно, после игр потребует замены газона. Кроме того, болельщики были обескуражены неожиданным окончанием телевизионной версии финального матча: Первый канал оборвал трансляцию сразу после последнего свистка, сообщает "Свободная пресса".

Причиной, вероятно, является отношение к футболу в России как к забаве. В нашем сознании эта игра до сих пор остается заграничной диковинкой, поэтому даже посещаемость игр Кубка конфедераций оказалась значительно выше, чем матчей отечественных чемпионатов. За границей занимаются "селекцией" футболистов и ищут таланты, а у нас лишь разбазаривают средства, отмечает издание.

"Главная цель проведения крупнейших спортивных соревнований – мировых и европейских футбольных чемпионатов, летних и зимних Олимпиад – показ страны в выгодном свете, улучшение инфраструктуры, зарабатывание денег, популяризация спорта. А на Первом канале сразу же обрывают трансляцию, показывая, что турнир нужен для галочки", – пишет "Свободная пресса". На стадионы ходят десятки тысяч болельщиков, а по телевизору за матчами наблюдают миллионы, напоминает интернет-издание.

Как писали Dni.Ru, российские социальные сети активно поддержали Кубок конфедераций. Например, в "Одноклассниках" выбирали стримеров из всей России для освещения подготовки к мероприятию.

Кубок закончился, и впереди – чемпионат мира 2018 года. К этому событию Smash, Полина Гагарина и Егор Крид сняли клип на песню "Команда-2018". Ее членом становится каждый, кто болеет за игроков и не сомневается в них, уверены участники проекта. Онлайн-презентация клипа прошла 2 июля в соцсетях.