Организаторы "Евровидения" отчитали Эрнста за отказ

Первому каналу сделали серьезное замечание. Однако штрафовать не стали.

Самый скандальный в истории "Евровидения" конкурс отшумел полтора месяца назад, но страсти вокруг него продолжают кипеть. Чиновники из Европейского вещательного союза (EBU) – учредителя и владельца мероприятия – собрались, чтобы обсудить наказание для России за неучастие в смотре 2017 года.

Говорили, что наша страна получит штраф или будет дисквалифицирована на несколько лет. Однако специальная референтная группа, созванная EBU, решила ограничиться замечанием. Гендиректора Первого канала Константина Эрнста просто отчитали за неучастие в обязательном совещании глав делегаций и отказ транслировать финал и полуфинал конкурса.

"Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России – Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире... Референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе", – заявили устроители "Евровидения".

На Первом канале, как сообщает Газета.Ru сказали, что были уверены, что канал не будет оштрафован, поскольку соблюдал все правила конкурса. Поэтому решение комиссии их не удивило.

А вот Украина из-за своей глупости пострадала гораздо серьезнее. По данным Life.ru, эксперты рекомендовали организаторам выписать Киеву внушительный штраф. Женевское управление принудительного взыскания задолженности ранее наложило арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения конкурса в 2017 году. Мол, мероприятие прошло отвратительно.

Напомним, что российскую представительницу Юлию Самойлову не пустили в Киев из-за ее выступления в Крыму. В ответ Первый канал отказался от трансляции смотра. Многие специалисты пришли к выводу, что нам пора отказаться от "Евровидения" в силу его политизированности.