WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева получила заманчивое предложение от Всемирного антидопингового агентства: WADA хотело бы видеть россиянку в своем штате.

Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Такое решение было принято под давлением WADA, готового сделать олимпийской чемпионке предложение о трудоустройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Оливье Ниггли.

"Один из основных вызовов – изменение ментальности людей, привыкших к устоявшемуся порядку вещей в течение долгого времени. Именно она (Исинбаева. – Прим. ред.) может стать послом новых идей для молодежи, и мы были бы рады сотрудничать с ней", – отметил Ниггли.

"У нас много образовательных проектов и программ, в которых она могла бы участвовать. В этот раз мы не встретились, но мы будем рады ее видеть в Монреале в любое время, чтобы обсудить наше взаимодействие", – добавил он.

Елена Исинбаева объявила об окончании карьеры в 2016 году. После этого она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета и вошла в исполком Олимпийского комитета России. Как писали Dni.Ru, новость о ее отставке была озвучена на заседании совета учредителей WADA в Монреале.