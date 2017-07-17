WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Такое решение было принято под давлением WADA, готового сделать олимпийской чемпионке предложение о трудоустройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Оливье Ниггли.
"Один из основных вызовов – изменение ментальности людей, привыкших к устоявшемуся порядку вещей в течение долгого времени. Именно она (Исинбаева. – Прим. ред.) может стать послом новых идей для молодежи, и мы были бы рады сотрудничать с ней", – отметил Ниггли.
"У нас много образовательных проектов и программ, в которых она могла бы участвовать. В этот раз мы не встретились, но мы будем рады ее видеть в Монреале в любое время, чтобы обсудить наше взаимодействие", – добавил он.
�� 27-28 мая 2017 — Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике �� 27-28 мая в Волгограде на открытом стадионе ВГАФК в третий раз состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». «Кубок Елены Исинбаевой» — всероссийский турнир для спортсменов-легкоатлетов возраста 14-15 лет, который проводится в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка — их победы!». Учащиеся ДЮСШ №3 приняли участие и стали призёрами этих всероссийских соревнований. �� II место заняла Орехина Дарья (тренер-преподаватель Ольга Николаевна Тасмаджиева), толкнув ядро на 11м 19см, тем самым выполнила норматив II спортивного разряда. �� III место заняла Чередниченко Аня, воспитанница тренера-преподавателя Сергея Анатольевича Шибикина, пробежав 800м за 2.25. �� Поздравляем наших легкоатлеток и их тренеров с победой!!! #Волжский
Елена Исинбаева объявила об окончании карьеры в 2016 году. После этого она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета и вошла в исполком Олимпийского комитета России. Как писали Dni.Ru, новость о ее отставке была озвучена на заседании совета учредителей WADA в Монреале.
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