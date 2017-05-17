Боня и Исинбаева очаровали Канны

Во Франции успешно открылся 70-й Каннский кинофестиваль. Эффектные россиянки Виктория Боня и Елена Исинбаева блистали на красной дорожке престижного киносмотра.

Несколько часов продолжался парад красивых женщин, съехавшихся на мероприятие со всех концов света. По красной дорожке прошли звезды Голливуда и топ-модели в откровенных платьях.

Среди гостей церемонии была Виктория Боня, царственно державшая голову. Модель выбрала чудесное розовое платье с пышной юбкой. В этот раз, вероятно, Ксении Собчак, не попавшей на кинофестиваль, уже не к чему будет придраться. Боня прибыла на киносмотр с верной подругой Хофит Голан.

Накануне мероприятия Виктория отлично мотивировала своих поклонниц на подвиги. Она уже несколько лет подряд посещает Канны, о чем в юные годы грезила. "Когда-то это была моя мечта, которая сегодня превратилась в реальность. Помню картинку у себя на плакате желания, а ведь она сбылась", – не нарадуется модель.

На открытие юбилейного киносмотра приехала и другая гордость России, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Для церемонии открытия она выбрала темное обтягивающее платье. Макияж спортсменке сделали яркий, и с ним она стала настоящей женщиной-вамп.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Май 17 2017 в 8:39 PDT

Сейчас Исинбаева ведет репортаж с Каннского кинофестиваля в своем Instagram, а поклонники не устают осыпать ее комплиментами. Еще будучи в пути, Елена поделилась с пользователями Сети своими эмоциями от того, что происходит с ней сейчас.

Начинается...It a beginning... Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Май 17 2017 в 10:22 PDT

"Для меня это первый опыт. Волнуюсь и вся в предвкушении. Уже вечером пройду по красной дорожке. Пообщаюсь с выдающимися актерами и актрисами, продюсерами, режиссерами. Познакомлюсь с их миром. Следите за моими новостями, буду постить максимально много и по возможности выйду в прямой эфир:))", – пообещала звезда спорта.