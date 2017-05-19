Мутко заявил об отставке Исинбаевой

Президент WADA Крейг Риди заявил об отстранении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой от должности главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он подчеркнул, что руководитель ведомства должен быть независимым.

Информацию об отставке Елены Исинбаевой подтвердил вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, кадровая перестановка направлена на то, чтобы сделать РУСАДА более независимым, сообщает "Р-Спорт".

"Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета. И от кого она зависит? Ни от кого", – добавил Мутко.

Во Всемирном антидопинговом агентстве хотят, чтобы председатель не представлял учредителя – Олимпийский комитет России, отметил вице-премьер. "Пост главы набсовета она (Исинбаева. – Прим. ред.), конечно, покинет", – добавил чиновник.

Новость об отставке олимпийской чемпионки президент WADA озвучил на заседании совета учредителей агентства в Монреале, передает РБК. "Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли", – заявил Крейг Риди. Исинбаева должна покинуть пост до 31 мая.

Отставку спортсменки прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По мнению депутата, Исинбаеву могли отстранить из-за жестких высказываний в адрес WADA, передает Life.ru.

Напомним, что олимпийская чемпионка была переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА в марте 2017 года. Позже в WADA пришли к выводу, что это назначение не согласуется с "дорожной картой", утвержденной организацией.

Елена Исинбаева – российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница бронзовой медали Игр-2012. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Заслуженный мастер спорта России.

