Мутко заявил об отставке Исинбаевой
Информацию об отставке Елены Исинбаевой подтвердил вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, кадровая перестановка направлена на то, чтобы сделать РУСАДА более независимым, сообщает "Р-Спорт".
"Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета. И от кого она зависит? Ни от кого", – добавил Мутко.
Во Всемирном антидопинговом агентстве хотят, чтобы председатель не представлял учредителя – Олимпийский комитет России, отметил вице-премьер. "Пост главы набсовета она (Исинбаева. – Прим. ред.), конечно, покинет", – добавил чиновник.
Новость об отставке олимпийской чемпионки президент WADA озвучил на заседании совета учредителей агентства в Монреале, передает РБК. "Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли", – заявил Крейг Риди. Исинбаева должна покинуть пост до 31 мая.
Отставку спортсменки прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По мнению депутата, Исинбаеву могли отстранить из-за жестких высказываний в адрес WADA, передает Life.ru.
Напомним, что олимпийская чемпионка была переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА в марте 2017 года. Позже в WADA пришли к выводу, что это назначение не согласуется с "дорожной картой", утвержденной организацией.
Елена Исинбаева – российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница бронзовой медали Игр-2012. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Заслуженный мастер спорта России.
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