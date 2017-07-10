Корея отомстила России за Виктора Ана
Олимпийская команда Южной Кореи приросла получившими южнокорейское гражданство двумя бывшими российскими биатлонистами. Ранее Тимофей Лапшин попросил у своих российских поклонников понимания. По словам спортсмена, смена гражданства была его единственным шансом попасть на Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в уезде Пхенчхан в 180 километрах от Сеула, сообщает Газета.ru.
"С данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом", – написал Тимофей в своем Instagram. "Я благодарен болельщикам за всю ту поддержку, которую я ощущал, будучи частью сборной России. Надеюсь, вы отнесётесь с пониманием к моему переходу", – добавил олимпиец.
Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Южной Кореи!!! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Ещё какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом. Для любого профессионального спортсмена главное - это иметь возможность реализовать себя. Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определённый момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях единственным возможным вариантом осуществить свою мечту - выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх, является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят. Я хотел бы поблагодарить руководство корейского биатлона за то, что в меня поверили и предоставили шанс, а руководство СБР за то, что в итоге не стало препятствовать моему переходу и настаивать на "карантине". Я благодарен болельщикам за всю ту поддержку, которую я ощущал на себе будучи частью сборной России. Надеюсь, вы отнесётесь с пониманием к моему переходу!!!
Екатерина Аввакумова в свою очередь уже сменила в своем Instagram описание и стала "Korean biathlete". Одно из своих фото в блоге она сопроводила цитатой из "Поющих в терновнике".
Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один раз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает своё гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поёт, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достаётся она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо всё лучшее покупается лишь ценою великого страдания... По крайней мере, так говорит легенда. Птица с шипом терновника в груди повинуется непреложному закону природы; она не думает о близкой смерти. Но мы, когда бросаемся грудью на тернии, - мы знаем. Мы понимаем. И всё равно - грудью на тернии. Так будет всегда.... Коллин Маккалоу. Поющие в терновнике
В 2011 году российское гражданство принял шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан из Южной Кореи, сообщали Dni.Ru. "Завершились все официальные процедуры, связанные с предоставлением российского гражданства трехкратному олимпийскому чемпиону Ан Хен Су, который в начале этого года выразил желание выступать за сборную России. 26 декабря президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о приеме Ан Хен Су в гражданство России – со всеми вытекающими возможностями, правами и обязанностями", – заявил президент отечественного Союза конькобежцев Алексей Кравцов в 2011 году.
В 2017 году Южная Корея "совершила маленькую месть, уведя у отечественной команды четырех биатлонистов", говорят теперь в околоспортивных кругах. В марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли 32-летняя Анна Фролина и 23-летний Александр Стародубец. К слову, главным тренером сборной Кореи тоже является россиянин: этот ответственный пост занимает Андрей Прокунин.
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