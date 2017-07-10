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Спорт

Корея отомстила России за Виктора Ана

Виктор Ан. Фото: Clive Mason/Gettyimages.ru
Биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова получили разрешение Международного олимпийского комитета выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею. Ранее спортсмены получили гражданство этой страны.
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Олимпийская команда Южной Кореи приросла получившими южнокорейское гражданство двумя бывшими российскими биатлонистами. Ранее Тимофей Лапшин попросил у своих российских поклонников понимания. По словам спортсмена, смена гражданства была его единственным шансом попасть на Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в уезде Пхенчхан в 180 километрах от Сеула, сообщает Газета.ru.

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"С данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом", – написал Тимофей в своем Instagram. "Я благодарен болельщи­кам за всю ту поддерж­ку, которую я ощущал, будучи частью­ сборной России. Наде­юсь, вы отнесётесь с ­пониманием к моему пе­реходу", – добавил олимпиец.

Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи!!! Иногда жизнь поворачи­вается так, как ты да­же не мог предположит­ь. Ещё какое-то время­ назад я даже предста­вить себе не мог, что­ буду соревноваться н­е под российским флаг­ом. Для любого профессион­ального спортсмена гл­авное - это иметь воз­можность реализовать ­себя. Я благодарен вс­ем, кто приложил руку­ к моему становлению ­как спортсмена в Росс­ии, но в определённый­ момент стало понятно­, что на меня не расс­читывают.  В этих условиях единс­твенным возможным вар­иантом осуществить св­ою мечту - выступить ­и постараться завоева­ть медаль на Олимпийс­ких играх, является п­ереход в другую стран­у. Я приложу все усил­ия, чтобы  реализоват­ь свой потенциал уже ­в южнокорейской коман­де, в которой в меня ­верят.  Я хотел бы поблагодар­ить руководство корей­ского биатлона за то,­ что в меня поверили ­и предоставили шанс, ­а руководство СБР за ­то, что в итоге не ст­ало препятствовать мо­ему переходу и настаи­вать на "карантине". Я благодарен болельщи­кам за всю ту поддерж­ку, которую я ощущал ­на себе будучи частью­ сборной России. Наде­юсь, вы отнесётесь с ­пониманием к моему пе­реходу!!!

Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin)

Екатерина Аввакумова в свою очередь уже сменила в своем Instagram описание и стала "Korean biathlete". Одно из своих фото в блоге она сопроводила цитатой из "Поющих в терновнике".

Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один раз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает своё гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поёт, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достаётся она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо всё лучшее покупается лишь ценою великого страдания... По крайней мере, так говорит легенда. Птица с шипом терновника в груди повинуется непреложному закону природы; она не думает о близкой смерти. Но мы, когда бросаемся грудью на тернии, - мы знаем. Мы понимаем. И всё равно - грудью на тернии. Так будет всегда.... Коллин Маккалоу. Поющие в терновнике

Публикация от Ekaterina Avvakumova♍️ (@ekaterina_avva)

В 2011 году российское гражданство принял шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан из Южной Кореи, сообщали Dni.Ru. "Завершились все официальные процедуры, связанные с предоставлением российского гражданства трехкратному олимпийскому чемпиону Ан Хен Су, который в начале этого года выразил желание выступать за сборную России. 26 декабря президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о приеме Ан Хен Су в гражданство России – со всеми вытекающими возможностями, правами и обязанностями", – заявил президент отечественного Союза конькобежцев Алексей Кравцов в 2011 году.

В 2017 году Южная Корея "совершила маленькую месть, уведя у отечественной команды четырех биатлонистов", говорят теперь в околоспортивных кругах. В марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли 32-летняя Анна Фролина и 23-летний Александр Стародубец. К слову, главным тренером сборной Кореи тоже является россиянин: этот ответственный пост занимает Андрей Прокунин.

Автор: Алексей Минин10 июля 2017, 14:44

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