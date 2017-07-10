Корея отомстила России за Виктора Ана

Биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова получили разрешение Международного олимпийского комитета выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею. Ранее спортсмены получили гражданство этой страны.

Олимпийская команда Южной Кореи приросла получившими южнокорейское гражданство двумя бывшими российскими биатлонистами. Ранее Тимофей Лапшин попросил у своих российских поклонников понимания. По словам спортсмена, смена гражданства была его единственным шансом попасть на Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в уезде Пхенчхан в 180 километрах от Сеула, сообщает Газета.ru.

"С данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом", – написал Тимофей в своем Instagram. "Я благодарен болельщи­кам за всю ту поддерж­ку, которую я ощущал, будучи частью­ сборной России. Наде­юсь, вы отнесётесь с ­пониманием к моему пе­реходу", – добавил олимпиец.

Екатерина Аввакумова в свою очередь уже сменила в своем Instagram описание и стала "Korean biathlete". Одно из своих фото в блоге она сопроводила цитатой из "Поющих в терновнике".

В 2011 году российское гражданство принял шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан из Южной Кореи, сообщали Dni.Ru. "Завершились все официальные процедуры, связанные с предоставлением российского гражданства трехкратному олимпийскому чемпиону Ан Хен Су, который в начале этого года выразил желание выступать за сборную России. 26 декабря президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о приеме Ан Хен Су в гражданство России – со всеми вытекающими возможностями, правами и обязанностями", – заявил президент отечественного Союза конькобежцев Алексей Кравцов в 2011 году.

В 2017 году Южная Корея "совершила маленькую месть, уведя у отечественной команды четырех биатлонистов", говорят теперь в околоспортивных кругах. В марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли 32-летняя Анна Фролина и 23-летний Александр Стародубец. К слову, главным тренером сборной Кореи тоже является россиянин: этот ответственный пост занимает Андрей Прокунин.

