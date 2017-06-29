Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса

Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Резцова раскрыла шокирующие подробности взаимоотношений российских биатлонисток и тренеров. По ее словам, интимные связи между спортсменками и наставниками не были редкостью.

Российская и советская биатлонистка и лыжница рассказала, что подобные "неуставные" отношения начались еще в переходные девяностые. Она отметила, что зачастую девушек в команды брали отнюдь не за профессиональные способности.

"Пошла мода на "постельный режим", чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали", – цитирует Резцову журнал "Андрей" "Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться", – заключает она.

Именно в те годы, по словам биатлонистки, в спорт пришла "большая коммерция". "А еще появились деньги... Купи – продай", – вспоминает спортсменка. Еще одна особенность 90-х, по мнению Резцовой, – "странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность".

Перемены, происходящие в спортивном мире, биатлонистке пришлись не по душе. "Все стало противно. Как будто, кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях темное!", – говорит она.



Вместе с тем, она выразила надежду на то, что "русский характер все-таки сможет этому противостоять" и добавила, что сдвиги в лучшую сторону уже начались. Отметим, Анфиса Резцова – единственная женщина в мире – олимпийская чемпионка сразу в двух зимних видах спорта (биатлону и лыжным гонкам).