Серена Уильямс побила сестру в финале Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала верх над своей сестрой Винус со счетом 6:4, 6:4 в финальном матче Australian Open. Как сообщает Reuters, для Уильямс-младшей это была уже седьмая победа в Австралии. Ранее она первенствовала в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.

Также эта победа принесла Серене 23-ю победу на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде. Это позволило ей превзойти рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф, на счету которого с 22 "шлема".