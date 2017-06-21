Геи захватили любимое дело Евгения Плющенко

Их называют "сладкими" из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Их любят болельщики и женщины-судьи. Dni.Ru разбирались, почему в мужском фигурном катании, которое принесло мировую славу Евгению Плющенко, так много геев и чем они вызывают столько симпатий.

За последний месяц мир дважды узнал об однополых браках среди фигуристов. Сначала двукратный чемпион мира в парном катании, канадец Эрик Редфорд объявил о помолвке с испанцем Луисом Фенеро. А потом свадьбу сыграли французский тренер Ромен Хагенауэр и швейцарский фигурист Джамаль Отман.

То, что фигуристов-геев много, ни для кого не секрет. Как пишет в журнале The Advocate бывший фигурист, а ныне судья в этом виде спорта Джон Джексон, если бы всякий раз, когда на лед выходил фигурист с гомосексуальной ориентацией, приходилось пить по рюмке "Абсолюта", то можно было бы быстро опьянеть.



Это сейчас фигуристы открыто заявляют о своей гомосексуальности и совершают каминг-ауты. Раньше об этом мало кто задумывался, а точно о сексуальных предпочтениях спортсменов знали вообще единицы. Тем не менее, такие истории в фигурном катании не редкость.

"Фигурное катание – не мужской вид спорта, мужики надевают коньки только для того, чтобы играть в хоккей, а все это фигурное катание не для настоящих мужиков" – так считают настоящие мужики. В Канаде фигурное катание называют просто – "gay sport". Мальчикам, занимающимся на льду, советуют не рассказывать об этом в обычной школе – засмеют, даже если у ребенка традиционная сексуальная ориентация.

Как признаются сами фигуристы, в этом виде спорта очень много геев. Американцы почти все. Джонни Вейр дважды был женат на мужчинах и этого не скрывает. Говорят, Юдзуру Ханю, олимпийский чемпион, тоже гей.

Про Дайсукэ Такасахи тоже ходят подобные слухи. Это никак не афишируется, но, говорят, все видно по манере катания. Геи очень пластичные, у них другие эмоции на льду. Справедливости ради скажем: в самом фигурном катании к геям относятся спокойно, никто не считает их изгоями.

Олимпийская чемпионка Нагано Оксана Казакова в интервью накануне Олимпиады в Сочи говорила о том, что "спортсмены больше смотрят не на то кто с кем, а кто, какой дает результат, и какой человек". "Да, в фигурном катании очень много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, в основном это мужчины одиночники, но мы с ними дружим, – сообщала спортсменка. – Они прекрасные катальщики, у них совсем другая пластика, на них очень приятно смотреть. Они пластичны, артистичны, если человек это выбирает, то почему нет. Мы откатались десять лет в американском шоу, а там это нормально. Мы привыкли смотреть на этих людей абсолютно адекватно и с ними дружить и общаться, иногда они даже более интересны, более начитаны. Если он хороший человек, если он прекрасный спортсмен, если он попал на Олимпиаду, что уже в этом копаться. Каждому свое".

А вот российский тренер Алесей Мишин еще в 2004 году заявил о том, что гомосексуализм в фигурном катании стал реальной угрозой. "В некоторых сборных 90% фигуристов и тренеров – геи. Только мы с Женей (Плющенко) такие старомодные", – рассказывал тренер. Тогда ему пришлось комментировать выступление Плющенко в женском платье. Это были показательные выступления в Дортмунте. Во время танца костюм Евгения легко трансформировался из мужского смокинга в женскую испанскую юбку.

По мнению Мишина, человечество так защищается от перенаселения. Просто в каких-то сферах деятельности это пока не так ярко выражено, как в фигурном катании. В интервью Комсомольской Правде, тренер говорил о том , что "появилось целое голубое лобби". "Туда входят и судьи, и организаторы соревнований. Особенно это дело процветает за океаном. Приведу пример. В одном американском городе тренер одного известного фигуриста работал в ледовом центре. Представьте себе коридор, который соединяет один каток с другим. Прямо в коридоре была оборудована комнатка два на четыре метра. Мальчики периодически заходили туда к тренеру, ну и… сами понимаете. Так вот, благодаря лобби тренера тихо выгнали с работы, а историю замяли", – заявил Мишин.

Справедливости ради стоит отметить, что очень многие действительно великие фигуристы, многократные призеры чемпионатов и олимпиад, являются представителями сексуальных меньшинств.Великий американский фигурист и олимпийский чемпион Брайан Бойтано (США) совершил каминг-аут после того, как был включен в официальную делегацию США на Игры в Сочи-2014.

Прежде уклонявшийся от подобных вопросов 50-летний Брайан сказал: "Во мне сочетается множество аспектов: я сын, брат, дядя, друг, спортсмен, кулинар, писатель. То, что я гей, – это лишь одна часть меня, но прежде всего я американский спортсмен. Я горжусь тем, что живу в стране, которая поддерживает многообразие, открытость и толерантность".

"Мистер тройной аксель" Брайан Орсер (Канада) тоже является открытым геем. Как и Бойтано, Орсер был на Играх в Сочи, где выступал за толерантность и равноправие. Призер двух Олимпиад, чемпион мира и выдающийся тренер, который прямо сейчас работает с главными фигуристами современности – Хавьером Фернандесом и Юдзуру Ханю, долгое время боялся рассказать миру о своей ориентации. Он переживал за репутацию и финансовые издержки: "Если бы все знали, что я гей, то вряд ли меня приглашали бы участвовать в ледовых шоу". Орсер категорически не согласен, что его ориентация как-то влияет на тренерскую работу: "Все мои спортсмены знают о моем партнере и образе жизни. Я ничего не скрываю, и это здорово".

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр (США) впервые рассказал о своей ориентации в январе 2011 года в интервью журналу People: "Я с детства осознавал свою гомосексуальность и всегда принимал себя таким, какой я есть". До этого он долго отрицал ходившие о его ориентации слухи. Но порой сам поднимал шумиху вокруг этой темы, как бы заявляя всему миру: "Я не такой, как все!". Например, фигурист принял участие в неоднозначной фотосессии для журнала BlackBook, где снялся в мини-юбке и туфлях на высоком каблуке. Вейр выступает и в России, в шоу Плющенко "Снежный король".

Почему-то именно Олимпиада Сочи в 2014 году заставила многих фигуристов рассказать правду о своей сексуальной ориентации. Видимо, спортсмены чувствовали себя настоящими героями, отправляясь в Россию, в страну, которую иначе как "гомофобской" не называли и не называют.

Между тем, российский фигурист, многократный олимпийский чемпион Максим Траньков, сказал в интервью Dni.ru о том, что, хотя ни одного в гомосексуалиста в российской сборной по фигурному катанию нет, к спортсменам-геям лично он относится абсолютно спокойно. "Я абсолютно толерантный человек, и меня совершенно не волнует – гей мой соперник или гетеросексуал", – заверил он.

"Я 30 лет занимаюсь фигурным катанием и с уверенностью могу сказать, то же самое происходит и в других видах спорта. Может быть, конечно, фигурное катание более женственный вид, как балет, но в нем образовывается огромное количество гетеросексуальных пар – никто же об этом не пишет, пишут, к сожалению, только о Редфорде. Я могу его только поздравить, потому что каждый человек живет так, как считает нужным", – отметил Траньков.

На вопрос о том, стоит ли отдавать ребенка в фигурное катание, зная что тренер придерживается нетрадиционных сексуальных взглядов , Максим ответил: "Что касается моего личного отношения, то у меня на свадьбе с Татьяной (Волосожар) шафером был мой друг – Стефан Ламбьель, яркий представитель фигурного катания и нетрадиционной сексуальной ориентации. И свою дочь я бы совершенно спокойно доверю тренировать ему". Интересно, а доверил бы Ламбьелю Максим своего сына? Но это вопрос пусть будет риторическим...