Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной
О радостном событии спортсмены рассказали в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как Редфорд, стоя на одном колене, делает предложение возлюбленному.
Фенеро ответил согласием, после чего пара объявила о помолвке. Поклонники фигуристов уже поздравляют их в социальных сетях.
"Я понял, что лучшие жизни в нашей жизни достаточно просты. Я увидел это в искусстве, почувствовал в музыке и в тех чувствах, которые я испытываю к этому мужчине" – признался в социальной сети Редфорд. Комментарии под фотографией оставили и русскоязычные пользователи.
Многие россияне скептически посмотрели на столько необычный союз и раскритиковали пару за откровенную пропаганду гомосексуальных отношений. "Как же стыдно за эту брань на русском языке! Откуда столько агрессии и ненависти в наших людях? Эрик – талантливый человек и спортсмен, дай бог здоровья ему и его другу! Поздравляю!" – вступился за влюбленных один из комментаторов.
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