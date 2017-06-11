Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной

Известный канадский фигурист Эрик Редфорд сделал предложение руки и сердцу своему коллеге из Испании Луису Фенеро. Пара объявила о помолвке.

О радостном событии спортсмены рассказали в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как Редфорд, стоя на одном колене, делает предложение возлюбленному.

Фенеро ответил согласием, после чего пара объявила о помолвке. Поклонники фигуристов уже поздравляют их в социальных сетях.

Публикация от Eric Radford (@ericradford85) Июн 10 2017 в 10:02 PDT

"Я понял, что лучшие жизни в нашей жизни достаточно просты. Я увидел это в искусстве, почувствовал в музыке и в тех чувствах, которые я испытываю к этому мужчине" – признался в социальной сети Редфорд. Комментарии под фотографией оставили и русскоязычные пользователи.

Многие россияне скептически посмотрели на столько необычный союз и раскритиковали пару за откровенную пропаганду гомосексуальных отношений. "Как же стыдно за эту брань на русском языке! Откуда столько агрессии и ненависти в наших людях? Эрик – талантливый человек и спортсмен, дай бог здоровья ему и его другу! Поздравляю!" – вступился за влюбленных один из комментаторов.