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Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге

Елена Исинбаева. Фото: GLOBAL LOOK press\ Patrick Seeger
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что обвинения российских спортсменов в допинге поступают в основном от "несостоявшихся атлетов". Она отметила, что из-за бездоказательных выдумок информаторов страдают "чистые" спортсмены.
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Олимпийская чемпионка опубликовала свою точку зрения в социальной сети Instagram. Соответствующую реакцию Елены Исинбаевой вызвала новая серия фильма о допинге в России немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта. В этот раз информатором стал легкоатлет Андрей Дмитриев.

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"Что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты", – заявила Елена Исинбаева. "Почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в министерство спорта или в анти-допинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях?" – написала спортсменка в социальной сети.

Елена Исинбаева также отметила, что ей и ее тренеру никогда не нужны были "грязные медали". По ее словам, от действий информаторов страдает множество российских "чистых" спортсменов.

"Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение", – написала олимпийская чемпионка. "Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают анти-допинговые правила, но также я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России", – пояснила она.

Елена Исинбаева заявила, что во всем мире применение допинга – это личная ответственность конкретного "грязного" спортсмена. "На мой взгляд, чтобы заявлять о "государственной поддержке допинга", надо определиться с тем, что подразумевается под словом "государство": президент и его подчинение или каждый гражданин РФ?" – отметила спортсменка.

Ранее информатор Андрей Дмитриев обвинил российских тренеров по легкой атлетике, в частности – Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. При этом сам бегун не отличается выдающимися спортивными достижениями – на чемпионате мира по кроссу в 2009 году он занял 50 место.

"Зеппельт действительно предложил поработать над фактами, потому что иначе обвинения получались голословными. И как минимум одно нарушение мне удалось зафиксировать на камеру. Я снял, как тренер Владимир Казарин, который сейчас временно отстранен, продолжает работать со спортсменами", – цитирует Андрея Дмитриева "Спорт-Экспресс". При этом он отметил, что не стал снимать на камеру компромат против "ребят, с которыми он много общался". "Это было бы для меня слишком, я не могу так поступить", – заявил информатор.

Позднее обвиненный в нарушении антидопинговых правил тренер Сергей Епишин заявил, что подаст в суд на Андрея Дмитриева за клевету. "Он сейчас озвучил что-то – придумал или не придумал, но с этим будет уже разбираться суд, в который я обязательно подам. Потому что он не только меня вымазал краской, но и всю мою группу, получается", – рассказал тренер.

Автор: Олег Шивалов24 января 2017, 18:04

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