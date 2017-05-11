Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Спортсмен назвал главу государства самым спортивным президентом мира и добавил, что он виртуозно забросил шесть шайб.

Фигурист восхитился российским лидером на своей странице в Instagtam. "Мы сегодня проиграли в гала-матче "Легенды хоккея" против Сборной Ночной хоккейной лиги. Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента!", – написал Плющенко.

Спортсмена восхитило, в какой спортивной форме находится Путин. "Владимир Владимирович забросил виртуозно шесть шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира", – цитирует чемпиона Lenta.ru. Многие комментаторы разделили мнение чемпиона.

Напомним, встреча прошла в ледовом дворце "Большой" в Сочи 10 мая и завершилась со счетом 17:6 в пользу команды "Легенды хоккея", за которую выступал президент России и бывшие хоккеисты сборной нашей страны Павел Буре и Валерий Каменский. Владимир Путин забросил шесть шайб и сделал четыре результативных передачи.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта в стране. Это официальное объединение любительских хоккейных клубов России. Глава государства регулярно принимает участие в гала-матчах лиги с 2012 года.