Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи. В процессе игры глава государства забросил семь шайб в ворота соперников.

Владимир Путин вышел на лед в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11. Товарищами по игре у российского лидера выступили такие известные хоккеисты, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и многие другие.

Кроме того, в составе команды президента играли глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соперниками "Легенд хоккея" стала сборная Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в которую вошли: председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Попечительского совета Ночной Лиги, владелец и президент управляющей компании "Интеррос" Владимир Потанин, народный артист России Игорь Бутман и многие другие, пишет "РИА Новости".

В итоге, гала-матч завершился со счетом 17:6 в пользу команды "Легенды хоккея", передает Life.ru. Во многом, этому способствовала потрясающая игра Путина, который забросил в ворота противников семь шайб. Кроме того, российский лидер помог олимпийскому чемпиону Павлу Буре забить гол, сделав соответствующий пас.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. По словам президента, в этом году в отборочных играх приняли участие свыше 800 команд, передает "Интерфакс". "Знаете, кого надо особо поблагодарить? Членов ваших семей. Вот им за поддержку спасибо", – отметил глава государства в приветственной речи.