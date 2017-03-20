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Общество

Смелые поступки Владимира Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств.
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Полет Владимира Путина на истребителе готовился в условиях строжайшей тайны. Еще бы – за штурвалом самолета, способного развивать скорость до двух тысяч километров в час, в качестве второго пилота полетит первое лицо государства. В воздухе самолет с Путиным прикрывал второй Су-27, который, в отличие от президентского, шел с боевой нагрузкой. На всем протяжении перелета был создан совершенно чистый воздушный коридор. Известно, что при полетах на таких военных самолетах летчики испытывают перегрузки до 4g.

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Неожиданные заявления Владимира Путина

Надо отметить, что это был не первый полет Владимира Путина в качестве пилота на военном самолете. В октябре 1999 года, будучи премьер-министром, он совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ во время визита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище.


Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникой продолжилось в 2005 году во время пятичасового полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Самолет – гордость российской дальней авиации – вылетел в район совместных учений с Северным флотом, во время которых прошли запуски крылатых ракет. Перед полетом президент прошел предполетную подготовку и медицинский контроль, а также инструктаж по безопасности и системе катапультирования.


Летал Владимир Путин и на дельтаплане. В 2012 году президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российского государства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". И потом совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.


Любовь Владимира Путина к животным не является секретом. В прошлом году президент отправился в оренбургскую степь, в заповедник, где разводят лошадей Пржевальского. Эти животные – абсолютно дикие. Обычно, они не подходят к людям, но и человеку с ними лучше не общаться, из-за своего дикого нрава они могут быть опасны. Но Путину удалось не только приманить лошадей ведром с овсом, но и покормить свободолюбивых животных.


Несколько лет назад по инициативе Владимира Путина был создан специальный фонд по охране амурских тигров. Его главная цель - сохранение и увеличение популяции этих редких животных. В 2014 году президент прилетел в Желундинский заказник в Приамурье и выпустил на волю двух амурских тигров - Кузю и Борю. До этого Путин уже надевал электронный ошейник на уссурийскую тигрицу.


Общался российский президент и со снежными барсами. В 2011 году Владимир Путин побывал в Хакассии, где выпустил на волю ирбиса с ошейником, благодаря которому ученые смогли изучить повадки этого скрытного зверя.


Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черного моря к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человек отправился ко дну моря. Предметом интереса президента стало античное судно Х века, вокруг которого разбросаны древние амфоры. Погружение заняло около 40 минут.

Как поется в известной песне "Трус не играет в хоккей". Владимира Путина частенько можно заметить не только с клюшкой на льду, президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чему находится в отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он – мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также глава государства катается на горных лыжах.

Автор: Александр Пельт20 марта 2017, 20:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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