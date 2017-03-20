Смелые поступки Владимира Путина

17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств.

Полет Владимира Путина на истребителе готовился в условиях строжайшей тайны. Еще бы – за штурвалом самолета, способного развивать скорость до двух тысяч километров в час, в качестве второго пилота полетит первое лицо государства. В воздухе самолет с Путиным прикрывал второй Су-27, который, в отличие от президентского, шел с боевой нагрузкой. На всем протяжении перелета был создан совершенно чистый воздушный коридор. Известно, что при полетах на таких военных самолетах летчики испытывают перегрузки до 4g.

Надо отметить, что это был не первый полет Владимира Путина в качестве пилота на военном самолете. В октябре 1999 года, будучи премьер-министром, он совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ во время визита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище.





Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникой продолжилось в 2005 году во время пятичасового полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Самолет – гордость российской дальней авиации – вылетел в район совместных учений с Северным флотом, во время которых прошли запуски крылатых ракет. Перед полетом президент прошел предполетную подготовку и медицинский контроль, а также инструктаж по безопасности и системе катапультирования.





Летал Владимир Путин и на дельтаплане. В 2012 году президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российского государства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". И потом совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.





Любовь Владимира Путина к животным не является секретом. В прошлом году президент отправился в оренбургскую степь, в заповедник, где разводят лошадей Пржевальского. Эти животные – абсолютно дикие. Обычно, они не подходят к людям, но и человеку с ними лучше не общаться, из-за своего дикого нрава они могут быть опасны. Но Путину удалось не только приманить лошадей ведром с овсом, но и покормить свободолюбивых животных.





Несколько лет назад по инициативе Владимира Путина был создан специальный фонд по охране амурских тигров. Его главная цель - сохранение и увеличение популяции этих редких животных. В 2014 году президент прилетел в Желундинский заказник в Приамурье и выпустил на волю двух амурских тигров - Кузю и Борю. До этого Путин уже надевал электронный ошейник на уссурийскую тигрицу.





Общался российский президент и со снежными барсами. В 2011 году Владимир Путин побывал в Хакассии, где выпустил на волю ирбиса с ошейником, благодаря которому ученые смогли изучить повадки этого скрытного зверя.





Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черного моря к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человек отправился ко дну моря. Предметом интереса президента стало античное судно Х века, вокруг которого разбросаны древние амфоры. Погружение заняло около 40 минут.

Как поется в известной песне "Трус не играет в хоккей". Владимира Путина частенько можно заметить не только с клюшкой на льду, президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чему находится в отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он – мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также глава государства катается на горных лыжах.