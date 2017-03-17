Неожиданные заявления Владимира Путина

Президент России снова продемонстрировал свое чувство юмора и показал, что ничто человеческое ему не чуждо. На этот раз глава государства раскрыл тайну своего почерка и признался, что пишет как курица лапой.

Президент любит пошутить, это известно всем. Причем, иногда он делает это не только, общаясь с народом в глубинке, но и на важных совещаниях и собраниях.

Накануне на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент делал пометки в своем блокноте, чтобы потом прокомментировать прозвучавшие инициативы. Когда бизнесмен Владимир Потанин закончил свое выступление, Путин не сразу смог прочитать свои записи и посетовал на плохой почерк.

"Это, как вы сказали, не повод для чего? Для пессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", – пошутил Путин.





Несколько лет назад в День знаний Владимир Путин посетил курганскую школу. Увидев новую интерактивную доску в кабинете информатики, президент нарисовал на ней необычную кошку: "вид сзади". Блогеры, журналисты и психологи несколько дней бились над вопросом: что же это было и что означает рисунок главы государства?





На торжественном вечере в Кремле в конце прошлого года президент поздравил КВН и лично телеведущего Александра Маслякова, которому 24 ноября исполнится 75 лет. Путин вспомнил, что кавээнщики любят шутить про начальников: "про уходящих, приходящих, ну и про действующих" – сказал президент со сцены и напомнил одну из таких шуток.





Во время визита на концерн "Калашников" в Ижевске Путин пообщался с сотрудниками предприятия. После того как президент поздравил рабочих с Днем оружейника и выразил уверенность в развитии концерна, он обратился к одному из сотрудников. "Ты чего такой серьезный? Он мне не верит!" – отметил президент и засмеялся.





Очень изящно Путин назвал недавно девушек легкого поведения. В разговоре о компромате на Дональда Трампа, который, якобы, во время визита в Москву пользовался услугами путан, глава государства заметил: "Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими... девушками с пониженной социальной ответственностью".





На встрече с депутатами Госдумы VII созыва Владимир Путин незамысловато напомнил присутствующим, что русский народ знает, куда и кого можно послать: "У нас хоть "Три богатыря" известная картина – можно идти в трех направлениях, но, если мы какие-то сбои допустим, могут послать еще по одному направлению".





Президент – такой же человек, как и все остальные. Он доказал это во время интернет-конференции на Яндексе в 2006 году. Одним из самых популярных вопросов, заданных Путину, был вопрос от 17-летней девушки Насти о том, когда у Путина был первый секс. Президент признался журналистам, что не помнит, когда начал заниматься сексом, однако точно помнит, когда делал это в последний раз. "Меня спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Не помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты", – сказал Путин с улыбкой.

В октябре 2014 года, отвечая на вопрос корреспондента Bloomberg о том, что стало бы катастрофой для российской экономики, президент Путин доходчиво рассказал о разнице между бабушкой и дедушкой. "Если бы у бабушки были бы половые органы дедушки, то она была бы дедушкой", – сказал президент, рассмешив всех находившихся в зале.





Если продолжить тему взаимоотношений мужчины и женщины, то можно вспомнить, как Владимир Путин, обращаясь к Ангеле Меркель, рассказал о цели первой брачной ночи. "Как бы не действовать во время первой брачной ночи – результат должен быть один и тот же", – напомнил президент старый анекдот.





Во время последней "Прямой линии" президент в очередной раз доказал свою близость к народу и откровенно признался, что иногда ругается матом. "Ругаюсь матом на себя только. В России есть такой грех. Отмолим", – сказал Владимир Путин.



