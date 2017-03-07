Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскрыло стоимость расследования. Затраты превысили годовой бюджет организации.

WADA настолько увлеклось преследованием России, что потратило на это целое состояние. Расходы на антидопинговое разбирательство в нашей стране достигли почти четырех миллионов долларов.

Примечательно, что годовой бюджет организации составляет 30 миллионов долларов. "В общей сложности расследование бывшего главы WADA Ричарда Паунда и расследование канадского юриста Ричарда Макларена стоили WADA 3,7 миллиона долларов", – сообщается на официальном сайте агентства.

Там проинформировали о дополнительных вливаниях со стороны Польши в копилку организации – речь идет о 50 тысяч долларов. "Вклад является дополнительным к 2016 году ежегодного взноса Польши в 181561 долларов", – уточнили в WADA. В общей сложности вклад республики в фонд специальных расследований достиг 704903 долларов.

Напомним, что 24 февраля Международный олимпийский комитет опубликовал письмо генерального секретаря организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем сообщается, что WADA признало доказательства по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена, недостаточными.

Сообщение WADA, что в докладе Макларена нет доказательств вины РФ, подтвердило, что глава Паралимпийского комитета первостатейный мерзавец. — Филипп Масловский (@soulstray) 25 февраля 2017 г.

В агентстве добавили, что некоторые пробы нельзя перепроверить. "К сожалению, многие допинг-пробы хранились в московской лаборатории. Это означает, что они не могут быть проверены повторно", – цитирует WADA Inside The Games. Также подчеркивается, что "запросы Макларена к российским властям о дополнительных доказательствах остались без ответа".