Путин сделал предложение гроссмейстеру Карякину

Вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин опубликовал письмо от президента России Владимира Путина. В документе глава государства предложил гроссмейстеру войти в новый состав Общественной палаты.

"В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 "Об Общественной палате" предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты России. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль", – цитирует письмо Владимира Путина "Газета.ru".

Ранее глава государства выбрал 40 кандидатов в состав Общественной палаты. Около половины представляют собой ассоциации и объединения работодателей, а также профессиональные и творческие союзы. Кроме того, в число потенциальных членов Общественной палаты вошли некоммерческие организации, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Сергей Карякин является самым молодым гроссмейстером в истории: спортсмен стал им в 12 лет и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Известность пришла к нему в конце 2016 года, после громкой победы на чемпионате мира по блицу в Катаре. Россиянин обыграл норвежца Магнуса Карлсена, который не смог достойно принять поражение и закатил настоящую истерику.