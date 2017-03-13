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Спорт

Путин сделал предложение гроссмейстеру Карякину

Владимир Путин, Сергей Карякин. Фото: Dni.Ru
Вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин опубликовал письмо от президента России Владимира Путина. В документе глава государства предложил гроссмейстеру войти в новый состав Общественной палаты.
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"В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 "Об Общественной палате" предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты России. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль", – цитирует письмо Владимира Путина "Газета.ru"

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Ранее глава государства выбрал 40 кандидатов в состав Общественной палаты. Около половины представляют собой ассоциации и объединения работодателей, а также профессиональные и творческие союзы. Кроме того, в число потенциальных членов Общественной палаты вошли некоммерческие организации, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп. 

Сергей Карякин является самым молодым гроссмейстером в истории: спортсмен стал им в 12 лет и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Известность пришла к нему в конце 2016 года, после громкой победы на чемпионате мира по блицу в Катаре. Россиянин обыграл норвежца Магнуса Карлсена, который не смог достойно принять поражение и закатил настоящую истерику.  

Фотография - @oleg_zotov ������

Публикация от Sergey Karjakin (@sergey_karjakin)

Автор: Светлана Сидорчук13 марта 2017, 12:42

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