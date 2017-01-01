Шахматист Карякин о допинге и подтасовках

Гроссмейстер рассказал о подтасовках на шахматных турнирах. Мухлюют там и про помощи гаджетов.

Сергей Карякин является самым молодым гроссмейстером в истории – он стал им в 12 лет и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. В первый день нового года шахматист дал интервью, в котором рассказал о закулисье мировых турниров и чемпионатах.

Оказалось, например, что проверяют участников там столь же серьезно, как и атлетов. "Во время матча за шахматную корону мира мы прошли серьезный допинг-контроль, – рассказал Карякин. – Там есть список запрещенных препаратов. Мельдоний тоже включен в их число, поскольку может повлиять на процессы головного мозга".

Но страшнее, по словам Сергея, желание многих игроков схитрить при помощи компьютера: "Ловили многих шахматистов. которые приносили на партии мобильные телефоны, потом шли в туалет, а там выходили в Интернет и получали советы по наилучшему ходу".

Рассказал Сергей и про свои гонорары. Призовой фонд недавнего Чемпионата мира составлял миллион евро. Карякину досталось 450 тысяч евро. "Чемпионы мира по шахматам могут зарабатывать до полутора миллиона долларов в год, – уверяет Карякин. – Во многом это рекламные и спонсорские деньги. Мне спонсоры оплачивают работу с тренерами, а это дорогое удовольствие – 500 евро в день за одного тренера. У меня же их несколько. Что касается рекламы, то мне часто предлагают сняться где-то, но многие контракты я отвергаю".

При этом, по уверению гроссмейстера, шикарный дом на Рублевке он купил без помощи спонсоров. Есть у него и увлечение, свойственное миллионерам – он обожает спорткары. Но собственным обзаводиться не спешит. "В Москве особо не погоняешь, да и деньгам этим можно найти лучшее применение, нежели покупка роскошных яхт и автомобилей", – считает шахматист.

Отдельно Карякин остановился на вопросе своего гражданства. Как известно, он родился в Симферополе, стал Заслуженным мастером спорта Украины, а сегодня постоянно живет в Москве. "В 2009 году я из Крыма переехал в Москву – просто понял. что там достиг своего потолка и не могу прогрессировать, – заявил Сергей в интервью телеканалу РБК. – Я словно бы тогда почувствовал, что Крым может присоединиться к России. И, получается, что стал первым из жителей полуострова, поменявшим гражданство".

