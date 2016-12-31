Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина

Шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Во время фотографирования норвежец махнул рукой и спешно покинул мероприятие.

В Сети появилось видео с церемония награждения ЧМ по блицу, в котором победу одержал российской шахматист Сергей Карякин. Чемпион мира Магнус Карлсен также участвовал в этом турнире. Однако проиграл россиянину.





Норвежец занял второе место. В время церемонии награждения телекамера запечатлела, как раздосадованный норвежец с гримасой боли и отчаянья махнул рукой и досрочно покинул мероприятие.

Обиды норвежца понять можно. За месяц до триумфа Сергея Карякина на турнире в Катаре Карлсен праздновал победу в Нью-Йорке в матче за шахматную корону. Однако в Катаре во время партии с россиянином норвежец допустил грубую ошибку и Карякин за 15 секунд до конца положенного времени дожал соперника. Позднее россиянин рассказал, что перед ЧМ не ставил грандиозных целей. Однако после неудачи в рапиде решил собраться, чтобы не подвести ожиданий болельщиков.

Стоит отметить, что Магнус Карлсен эмоциональный спортсмен. В ноябре он проявил несдержанность во время пресс-конференции после восьмой партии матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Норвежец отказалсяобщаться с журналистами по завершении игры. Он покинул конференц-зал, не дождавшись россиянина. За свой поступок чемпион был оштрафован.