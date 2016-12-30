Карлсен закатил истерику после победы Карякина

Российский шахматист Сергей Карякин победил на чемпионате мира по блицу, проходившем в столице Катара Дохе, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. Магнус Карлсен, с которым он ранее сражался за титул чемпиона мира, после триумфа своего оппонента закатил настоящую истерику.

По итогам турнира гроссмейстер набрал равное количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном – по 16,5 балла. Однако россиянин оказался выше за счет дополнительных показателей.

Бронзу завоевал россиянин Даниил Дубов. В пятерке лучших также оказался представитель России Александр Грищук, передает "Р-Спорт".

"Это большая победа российских шахмат. Они в стране на подъеме, во многом благодаря успехам Сергея, находящимся постоянно в ведущих новостных сводках. И Карякин в очередной раз сумел порадовать всех болельщиков. При этом он не просто стал чемпионом мира по блицу, а в очной встрече обыграл Магнуса Карлсена, показав свой высочайший уровень", – цитирует президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова ТАСС. Он отметил, что эта победа во многом символична тем, что случилась накануне Нового года, и поздравил с наступающим праздником любителей шахмат.

В свою очередь Карлсен назвал ошибку Радослава Войташека в матче с Сергеем Карякиным, которая привела россиянина к победе на чемпионате мира по блитцу, одной из самых глупых среди тех, что он видел. "Одна из самых глупых вещей, что я когда-либо видел. Это ужасно. Это просто ужасно! Я вне себя", – цитирует Карлсена норвежский шахматный журналист Тарьей Свенсен.

@TarjeiJS I didn't watch Wojt-Karjakin to the end, I thought it was over with a round to go and didn't understand NRK when I switched it on. — Jonathan Tisdall (@GMjtis) 30 декабря 2016 г.

По словам Карякина, после дуэли с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам в России за шахматами следят очень пристально. "Понимал, что выступление в рапиде – явно не то, чего от меня ждали болельщики. Разозлился на себя, так как не в моих правилах занимать низкие места. В первый день блица удалось обыграть Карслена, это было красивым продолжением нашей истории в Нью-Йорке. Так что после победы над норвежцем уже понимал, что всерьез претендую на звание чемпиона", – заявил российский шахматист. Также он выразил надежду, что своими выступлениями в 2016 году смог внести вклад в развитие шахмат в нашей стране.

Напомним, в ноябре 2016 года Карякин и Карлсен встречались в Нью-Йорке в борьбе за мировую шахматную корону. Соперники не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние вничью – 6:6. Был сыгран тай-брейк в быстрые шахматы из четырех партий, где норвежец был сильнее – 3:1.