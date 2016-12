Карлсен закатил истерику после победы Карякина

По итогам турнира гроссмейстер набрал равное количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном – по 16,5 балла. Однако россиянин оказался выше за счет дополнительных показателей.

Бронзу завоевал россиянин Даниил Дубов. В пятерке лучших также оказался представитель России Александр Грищук, передает "Р-Спорт".

"Это большая победа российских шахмат. Они в стране на подъеме, во многом благодаря успехам Сергея, находящимся постоянно в ведущих новостных сводках. И Карякин в очередной раз сумел порадовать всех болельщиков. При этом он не просто стал чемпионом мира по блицу, а в очной встрече обыграл Магнуса Карлсена, показав свой высочайший уровень", – цитирует президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова ТАСС. Он отметил, что эта победа во многом символична тем, что случилась накануне Нового года, и поздравил с наступающим праздником любителей шахмат.

В свою очередь Карлсен назвал ошибку Радослава Войташека в матче с Сергеем Карякиным, которая привела россиянина к победе на чемпионате мира по блитцу, одной из самых глупых среди тех, что он видел. "Одна из самых глупых вещей, что я когда-либо видел. Это ужасно. Это просто ужасно! Я вне себя", – цитирует Карлсена норвежский шахматный журналист Тарьей Свенсен.

@TarjeiJS I didn't watch Wojt-Karjakin to the end, I thought it was over with a round to go and didn't understand NRK when I switched it on.