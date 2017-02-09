Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал поведение российских атлетов на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Команда, считает он, повела себя некрасиво.

Скандал в связи с церемонией награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, где российская команда не стала жать руку французу Мартену Фуркаду, а тот ушел с пьедестала, едва они на него взошли, продолжает набирать обороты. Многие возмущены поведением французского спортсмена. Однако нашлись и те, кто возложил вину на произошедшее на россиян.

"Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачен некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов", – цитирует Чемпионат.com бывшего старшего тренера мужчкой сборной Владимира Алкина. "А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира", – добавил он.

Grosse ambiance entre Français et Russes sur le podium. Shipulin ne serre pas la main de Fourcade qui quitte la boite... #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/EmOWkhOWq8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 9 февраля 2017 г.

"Мне, допустим, стыдно. Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведет – руки на пьедестале не подает. Стыдно за делегацию", – заявил олимпийский чемпион.

При этом никаких нарушений на трассе со стороны французса он не заметил. "Мартен Фуркад все делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова. Может, ему Фуркад на лыжу наехал, и тот упал, но я не заметил ничего особенного. Возможно, я смотрел невнимательно", – рассказал Владимир Алкин. Он добавил, что французский спортсмен может подать в суд на Губерниева, который назвал того свиньей.

На этмо видео видно, как Фуркад поджидает Логинова pic.twitter.com/6HxW5jKYV4 — боярышник и давление (@xs71real) 9 февраля 2017 г.

Впрочем, большинство болельщиков из России встали на стороны своей команды. В Сети даже появился хештэг #Фуркадсвинья, под которым любители спорта начали делиться своим возмущением неспортивным поведением Мартена Фуркада. Особо креативные пользователи решили подкрепить свою позицию добавлением пятачка на фото французского спортсмена.

Фото опубликовано Young mom. (@alllyonnna) Фев 9 2017 в 8:59 PST

Смайликом, изображающим свинку, запестрили и комментарии в Instagram самого Фуркада. "За последние дни я получил множество ответов разного характера в своём аккаунте в Instagram, но мне совершенно все равно. Я считаю, что я не плохой человек и также заслуживаю уважения, когда борюсь и побеждаю честно", – цитирует Russia Today биатлониста. "А все из-за того, что россияне решили не подавать мне руку. Думаю, без этого инцидента на пресс-конференции бы не было подобных разговоров", – уверен он.