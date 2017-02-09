Фуркад по-свински поступил со сборной России

В первой гонке чемпионата мира (ЧМ) по биатлону в австрийском Хохфильцене наша сборная в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина взяла бронзу. При смене этапа в смешанной эстафете лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад подрезал россиянина.

Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах с 2008 года. Победу одержали спортсмены из Германии, сборная Франции завоевала серебряные награды.

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Александр Логинов передал эстафету Антону Шипулину, а Мартен Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Отправившись в гонку, француз сделал движение в сторону ехавшего по трассе россиянина, который упал на снег, сообщает "Спорт-экспресс".



На этмо видео видно, как Фуркад поджидает Логинова pic.twitter.com/6HxW5jKYV4 — боярышник и давление (@xs71real) 9 февраля 2017 г.

Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 9 2017 в 7:42 PST

Во время награждения наших соотечественников Фуркад поаплодировал, а затем спрыгнул с пьедестала и попытался уйти, передает RT. Скандала помогло избежать вмешательство президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга.



#Fourcade sort du podium lors de la montée des russes !

Ils iront pas boire une bière ensemble !#lequipeBIATHLON



pic.twitter.com/76r6RSxl9Z — Johan Rouquet (@johan_rouquet) 9 февраля 2017 г.

На поведение француза обратил внимание российский телекомментатор Дмитрий Губерниев. "Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир", – цитирует его Sports.ru.

Выразил свое мнение и Шипулин: "Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вел себя на финише..."

"Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет – надо смотреть на повторе. Там видно будет. Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести", – заявил Логинов.

Добавим, что Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017. Они обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами, а перед Фуркадом развернулись и ушли.

В самом конце трансляции Губерниев сообщил о том, что Фуркад принес извинения. При каких обстоятельствах раскаялся дерзкий француз, не уточняется.