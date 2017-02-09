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Спорт

Фуркад по-свински поступил со сборной России

Мартен Фуркад. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
В первой гонке чемпионата мира (ЧМ) по биатлону в австрийском Хохфильцене наша сборная в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина взяла бронзу. При смене этапа в смешанной эстафете лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад подрезал россиянина.
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Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах с 2008 года. Победу одержали спортсмены из Германии, сборная Франции завоевала серебряные награды. 

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Александр Логинов передал эстафету Антону Шипулину, а Мартен Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Отправившись в гонку, француз сделал движение в сторону ехавшего по трассе россиянина, который упал на снег, сообщает "Спорт-экспресс".

Во время награждения наших соотечественников Фуркад поаплодировал, а затем спрыгнул с пьедестала и попытался уйти, передает RT. Скандала помогло избежать вмешательство президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга.

На поведение француза обратил внимание российский телекомментатор Дмитрий Губерниев. "Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир", – цитирует его Sports.ru.

Выразил свое мнение и Шипулин: "Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вел себя на финише..."

"Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет – надо смотреть на повторе. Там видно будет. Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести", – заявил Логинов.

Добавим, что Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017. Они обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами, а перед Фуркадом развернулись и ушли.

В самом конце трансляции Губерниев сообщил о том, что Фуркад принес извинения. При каких обстоятельствах раскаялся дерзкий француз, не уточняется.

Автор: Людмила Фоканова9 февраля 2017, 19:11

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