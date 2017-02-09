На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал

У сборной команды Казахстана по биатлону на ЧМ-2017 в Хохфильцене, предположительно, обнаружены запрещенные препараты. Официальная информация может быть обнародована на специальной пресс-конференции.

Брифинг начался около 15:00 мск. Накануне команда Казахстана, которую заподозрили в употреблении запрещенных препаратов, не вышла на церемонию открытия ЧМ, передает "Чемпионат".

Отметим, что это не первый скандал. Ранее Федерация биатлона Франции извинилась за двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, напомнившего россиянину Александру Логинову о допинговом прошлом.

Президент организации в беседе с главой Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым заверил, что с биатлонистом проведена разъяснительная работа, сообщает ТАСС. Как писали Dni.Ru, в начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения в Instagram, а Фуркад оставил язвительный комментарий.

Логинов примет участие в первой гонке на чемпионате мира в Хохфильцене в составе российской сборной. Напомним, что за употребление запрещенного вещества он был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го.