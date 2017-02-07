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Эрнст о самом громком провале Олимпиады

Константин Эрнст (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Константин Эрнст рассказал о причинах инцидента с нераскрывшимися снежными кольцами. Он озвучил итоги расследования истории.
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Эрнст сообщил, что на генеральном прогоне церемонии по ряду технических причин не были исполнены все элементы. Однако, по его словам, кольца были исполнены идеально.

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Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Константин Львович объяснил, что с ними никогда не было проблем, поскольку они являлись самой простой механической конструкцией. "Три года спустя я могу сказать, что провел расследование, почему так произошло", – цитирует креативного продюсера Игр-2014 "Матч ТВ".

"После генеральной репетиции ирландские риггеры – люди, которые работают с конструкциями на высоте, – отгружали кольца в ангар и уронили одно кольцо", – заявил Эрнст. "Понимая степень цейтнота, провели внешний осмотр, увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом", – рассказал Константин Львович.

Напомним, Олимпиада-2014 проходила в Сочи с 7 по 23 февраля и нераскрывшееся кольцо назвали громким провалом Игр. Организаторы Олимпиады вышли из положения, обыграв недоразумение на закрытии Игр.

В начале церемонии фигуры на поле, символизирующие морских жителей, выстроились в олимпийские кольца. Одно из колец долго не раскрывалось, и когда все подумали, что оно вновь заклинило, – раскрылось, как и остальные. Зрители встретили шутку аплодисментами.

Отметим, за пару дней до церемонии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил, что технические проблемы были и в Ванкувере. Там заклинила одна из колонн, которая должна была подняться. 

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2017, 21:12

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