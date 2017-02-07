Эрнст о самом громком провале Олимпиады

Креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Константин Эрнст рассказал о причинах инцидента с нераскрывшимися снежными кольцами. Он озвучил итоги расследования истории.

Эрнст сообщил, что на генеральном прогоне церемонии по ряду технических причин не были исполнены все элементы. Однако, по его словам, кольца были исполнены идеально.

Константин Львович объяснил, что с ними никогда не было проблем, поскольку они являлись самой простой механической конструкцией. "Три года спустя я могу сказать, что провел расследование, почему так произошло", – цитирует креативного продюсера Игр-2014 "Матч ТВ".

"После генеральной репетиции ирландские риггеры – люди, которые работают с конструкциями на высоте, – отгружали кольца в ангар и уронили одно кольцо", – заявил Эрнст. "Понимая степень цейтнота, провели внешний осмотр, увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом", – рассказал Константин Львович.

Напомним, Олимпиада-2014 проходила в Сочи с 7 по 23 февраля и нераскрывшееся кольцо назвали громким провалом Игр. Организаторы Олимпиады вышли из положения, обыграв недоразумение на закрытии Игр.

В начале церемонии фигуры на поле, символизирующие морских жителей, выстроились в олимпийские кольца. Одно из колец долго не раскрывалось, и когда все подумали, что оно вновь заклинило, – раскрылось, как и остальные. Зрители встретили шутку аплодисментами.

Отметим, за пару дней до церемонии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил, что технические проблемы были и в Ванкувере. Там заклинила одна из колонн, которая должна была подняться.