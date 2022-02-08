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Сочи-2014

Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
Креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Константин Эрнст рассказал о причинах инцидента с нераскрывшимися снежными кольцами. Он озвучил итоги расследования истории. Эрнст сообщил, что на генеральном прогоне церемонии по ряду технических причин не были исполнены все элементы.

Лучшая Олимпиада в истории

Лучшая Олимпиада в истории
"Лучшие. Жаркие. Твои" – так можно перефразировать слоган Зимней Олимпиады-2014. Тот факт, что Игры в Сочи превзошли все виденное за историю этих соревнований, признали и представители МОК, и сами спортсмены. Яркие события Олимпиады – грандиозные церемонии открытия и закрытия, победы российских атлетов, вошли в историю олимпийского движения. Зимняя Олимпиада-2014 запомнилась не только как великолепное спортивное шоу.

Олимпийские дома в Сочи отдадут льготникам

Олимпийские дома отдадут на льготы
Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике Вячеслав Слепак предложил расселить в пустующие квартиры, построенные для волонтеров к сочинской Олимпиаде многодетные семьи и сирот. Соответствующую инициативу он направил генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить ситуацию, при которой жилье пустует. По данным Слепака, сейчас пустуют более двух тысяч сочинских квартир, которые были построены специально накануне Игр-2014, а во дворах простаивают новенькие детские и спортивные площадки.

Доход от Сочи-2014 составил 85,4 миллиарда

Доход Сочи-2014 составил 85,4 млрд
Доходы оргкомитета "Сочи-2014" составили 85,4 миллиарда рублей, превысив запланированную в заявке сумму в 2,1 раза. К такому выводу пришла Счетная палата России по итогам проведенной проверки. "Согласно результатам проверки, доходы оргкомитета "Сочи-2014" составили 85,4 миллиарда рублей.

Прибыль Сочи-2014 составила 3,25 миллиарда

Прибыль Сочи-2014 – 3,25 миллиарда
В Международном олимпийском комитете подсчитали, какую операционную прибыль получили организаторы Игр в Сочи. Согласно данным МОК, она равняется 3,25 миллиарда рублей (53,1 миллиона долларов). Такие данные привел директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в ходе заседания исполнительного комитета организации.

Кто ушел из спорта после Игр-2014

Кто ушел из спорта после Игр-2014
В честь годовщины грандиозной сочинской Олимпиады редакция Дней.Ру продолжает публиковать серию текстов о героях тех самых Игр. После Сочи-2014 большой спорт покинули многие известные спортсмены, мы постарались вспомнить самых именитых из них. Ольга Зайцева, биатлон 36-летняя Ольга Зайцева официально завершила карьеру недавно, проведя специальную пресс-конференцию.

Что стало с героями Олимпиады в Сочи

Что стало с героями Сочи-2014
Редакция Дней.Ру продолжает публикацию текстов, посвященных годовщине Олимпиады в Сочи. На этот раз мы решили вспомнить, что же стало с героями XXII зимних Игр. Юлия Липницкая В олимпийском сезоне юная фигуристка Юлия Липницкая произвела настоящий фурор, выиграв чемпионат Европы, завоевав золото сочинской Олимпиады в командных соревнованиях, а также заняв второе место на чемпионате мира в Японии.

К успеху в Сочи-2014 через медные трубы

Кровавое золото Сочи-2014
Буквально каждый именитый спортсмен может рассказать свою жуткую историю о том, как же тяжело дался ему успех. Редакция Дней.Ру решила вспомнить героев XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, которые ради участия в соревнованиях пошли на подвиг. Евгений Плющенко Легендарного российского фигуриста Евгения Плющенко можно без всяких голосований и отборов признать великомучеником мирового спорта.

Развеяны лучшие мифы о Сочи-2014

Самые громкие мифы о Сочи-2014
Олимпийские игры в Сочи стали одними из самых бесконфликтных в истории. Их обошли стороной громкие судейские разбирательства, допинг-скандалы и погодные коллизии. Лишь западные журналисты до последнего пытались сделать сенсацию из двойных унитазов и бродячих собак, но сами же признали свое поражение. Несмотря на это Дни.Ру собрали самые распространенные мифы о Сочи-2014, в которых многим по ту сторону океана так хотелось увидеть скандал. "Перед приездом в Сочи мы прочли сотни мрачных статей об ужасных условиях проживания, отстрелах бродячих собак, но теперь я расскажу о том, что видел сам.

Все российские медалисты-герои Сочи-2014

Все российские герои Сочи-2014
В этот день – 7 февраля – год назад в Сочи стартовали Зимние Олимпийские игры. В них приняли участие 225 российских спортсменов, которые выступили 15 видах спорта. Они завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых. Это достижение не только позволило России выиграть домашнюю Олимпиаду, но и стало рекордным за всю историю выступления отечественных спортсменов. Российская сборная в Сочи сумела превзойти достижение сборной СССР по количеству медалей на зимних Олимпийских играх, завоевав 33 награды: 13 золотых (Россия повторила достижение СССР 1976 года), 11 серебряных и девять бронзовых, установив национальный рекорд.

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