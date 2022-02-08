Развеяны лучшие мифы о Сочи-2014

Олимпийские игры в Сочи стали одними из самых бесконфликтных в истории. Их обошли стороной громкие судейские разбирательства, допинг-скандалы и погодные коллизии. Лишь западные журналисты до последнего пытались сделать сенсацию из двойных унитазов и бродячих собак, но сами же признали свое поражение. Несмотря на это Дни.Ру собрали самые распространенные мифы о Сочи-2014, в которых многим по ту сторону океана так хотелось увидеть скандал. "Перед приездом в Сочи мы прочли сотни мрачных статей об ужасных условиях проживания, отстрелах бродячих собак, но теперь я расскажу о том, что видел сам.