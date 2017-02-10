Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от участия в чемпионате мира по биатлону российскую спортсменку Екатерину Глазырину. Причиной тому стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В пресс-релизе IBU говорится, что рабочая группа для оценки предоставленных данных и документов была создана после публикации доклада Макларена 9 декабря 2016 года. После анализа дополнительной информации организация решила временно дисквалифицировать Екатерину Глазырину, сообщает ТАСС.

По данным Международного союза биатлонистов, в пробах россиянки могли содержаться запрещенные субстанции. Также в пресс-релизе отмечается, что результаты их проверки могли быть подделаны.

Согласно решению организации, россиянка должна быть отстранена от соревнований "с немедленным вступлением данной меры в силу". Временное наказание продлится до "окончательного решения по дисквалификации спортсмена".

Отметим, что сегодня, 10 февраля, Екатерина Глазырина должна была принять участие в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Однако перед утренней тренировкой сборной главный тренер Александр Касперович объявил о замене спортсменки.

Между тем у биатлониста Александра Логинова после участия в смешанной эстафете на чемпионате мира взяли допинг-пробу, сообщает "Р-Спорт". "Это вполне нормальная и обычная процедура. Любого спортсмена могут взять после гонки и проверить, могут выборочно. Мы готовы ко всем этим моментам, это не является никаким нарушением правил", – пояснил главный тренер команды.

Напомним, о возможном отстранении Екатерины Глазыриной стало известно после публикации списка из 31 биатлониста, которых Всемирное антидопинговое агентство заподозрило в приеме запрещенных веществ. В отношении спортсменов, указанных в докладе Макларена, началось разбирательство как в Союзе биатлонистов России, так и в Международном союзе биатлонистов. Отметим, что фамилии атлетов не разглашаются.