Звезда мирового бокса Мейвезер выбирает для инвестиций Россию

Полку желающих получить российское гражданство прибыло. Один из самых богатых и титулованных спортсменов мира – боксер Флойд Мейвезер – заявил об инвестициях в российский бизнес. Он уже открыл счет в Промсвязьбанке.

Мейвезер в эти дни находится в Москве. Боксер рассказал журналистам, что, помимо банковского и строительного, его интересует еще и девелоперский бизнес. Весной этого года он открыл в России академию бокса.

Первым пунктом программы пребывания Мейвейзера в столице стал один из офисов Промсвязьбанка, где ему были вручены именные карты с индивидуальным дизайном – логотипом его бренда The money team. Оказалось, что спортсмен уже давно дружит с финансовой организацией, промежуточным итогом этого сотрудничества стало открытие счета в банке и обсуждение совместной работы по нескольким перспективным проектам.

"Я уверен, что Промсвязьбанк – один из лучших частных банков в этой стране. Когда несколько лет назад я впервые познакомился с его руководством, то с первых минут общения было понятно: эти люди – профессионалы своего дела. Я нисколько не жалею о выборе, и впереди нас ждет много интересных проектов", – сказал Мейвезер после встречи с сотрудниками банка.

Боксер признался в любви к России, назвал Москву одной из самых красивых столиц мира, сказал, что присматривает себе жилье здесь, и не исключил возможность получения российского гражданства.





Прокомментировал Флойд Мейвезер и решение комиссии МОК относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года. "Все спортсмены должны быть чистыми и соревноваться честно", – сказал боксер и посоветовал всем, в том числе и российским, спортсменам усердно трудиться и никогда не сдаваться.

Он встретился отдельно и с председателем правления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым. В благодарность за многолетнюю дружбу Мейвезер подарил руководителю организации свои чемпионские боксерские перчатки.

"Сегодня у наших сотрудников была возможность неформально пообщаться с легендарным чемпионом, великим спортсменом, получить автографы, сделать памятные фото. Это – своего рода новогодний подарок для коллектива Промсвязьбанка", – сказал Дмитрий Ананьев, принимая подарок.





Флойд Мейвезер не потерпел поражения ни в одном из своих 50 боев. 27 августа в Лас-Вегасе техническим нокаутом он победил чемпиона UFC Конора Макгрегора в 12-раундовом бою. Затем боксер заявил об окончании карьеры. Мейвезер трижды становился самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes, доход от его последнего боя превысил миллиард долларов.



Промсвязьбанк основан в 1995 году, это один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 триллиона рублей и собственными средствами 154 миллиарда. Он занимает десятое место в рейтинге 100 крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook.