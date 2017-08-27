Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

Многие россияне проснулись ни свет, ни заря, чтобы увидеть поединок, который задолго до своего начала получил статус схватки века. На одном ринге сошлись легендарный

американский боксер Флойд Мейвезер и звезда смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор. Бой проходил по правилам бокса, и, несмотря на достойно державшегося оппонента, уверенную победу техническим нокаутом одержал Флойд Мейвезер. Для него это стало 50-й победой подряд. Dni.Ru предлагают взглянуть на фото поединка, чтобы оценить, как проходила схватка.