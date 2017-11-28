Турок позвал Шарапову замуж

Турецкий фанат предложил знаменитой теннисистке Марии Шараповой выйти за него замуж. Спортсменка обещала подумать.

Курьезный случай произошел во время выставочного матча на турнире в Стамбуле. В небольшой паузе во время игры корт огласил крик: "Мария, ты выйдешь за меня!?". Зрители встретили такой неожиданный вопрос аплодисментами. Сама Шарапова, после секундного замешательства, пожала плечами и сказала: "Может быть".

Стоит отметить, что, не смотря на такой, без сомнений неожиданный вопрос, и связанную с ним возможную потерю концентрации, Мария выиграла матч, уверенно оставив позади местную теннисистку Чаглу Буюкакчай. Сразу после игры стамбульская спортсменка заявила, что для нее было честью делить корт с прославленной россиянкой.