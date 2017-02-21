Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Мастер спорта России международного класса упала во время тренировки перед выступлением на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщает Starhit. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника со смещением, и спортсменке пришлось пережить множество операций, чтобы когда-нибудь в жизни встать с колясочного кресла. И спустя месяц после очередного хирургического вмешательства в Германии, в августе 2016 года, Мария Комиссарова узнала о своей беременности.
"У нас с Лешей будет сын, и мы даже придумали ему имя, но рассекречивать его пока не хотим. Друзья решили избавить нас от покупок для новорожденного, сказали, что подарят все необходимое – от коляски до носочков", – рассказала спортсменка.
Счастливая фристайлистка отметила, что в связи с беременностью и пережитой операцией она отложила занятия спортом. Вместо этого она регулярно находится на свежем воздухе и плавает в бассейне. По словам спортсменки, "токсикоз ее миновал", поэтому чувствует она себя отлично.
"Рожать буду в Испании. Малыш появится в конце апреля или начале мая. Я уже чувствую, как он толкается – это неповторимые ощущения", – поделилась участница Олимпийских игр-2014.
Фристайлисты Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев расписались уже после известия о беременности. Напомним, возлюбленные поженились на Канарских островах 26 ноября 2016 года. Как писали Dni.Ru, еще тогда пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на округлившийся живот спортсменки на свадебных фотографиях.
А около недели назад прошло ровно три года после трагического падения спортсменки на тренировке. "Я продолжаю бороться и искать способы лечения, не останавливаюсь и не опускаю руки, не отчаиваюсь и продолжаю жить. Думаю, что Бог все видит и помогает. Может не случись бы той травмы, все было бы по-другому! А сейчас у меня есть любимый муж и мы ждем (ребенка. – Прим. ред.)", – написала Мария Комиссарова в социальной сети Instagram.
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