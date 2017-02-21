Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка

Парализованная спортсменка Мария Комиссарова ждет ребенка от своего мужа и коллеги по соревнованиям Алексея Чаадаева. По заверениям врачей, малыш появится на свет в конце апреля или начале мая 2017 года.

Мастер спорта России международного класса упала во время тренировки перед выступлением на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщает Starhit. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника со смещением, и спортсменке пришлось пережить множество операций, чтобы когда-нибудь в жизни встать с колясочного кресла. И спустя месяц после очередного хирургического вмешательства в Германии, в августе 2016 года, Мария Комиссарова узнала о своей беременности.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Фев 12 2017 в 2:20 PST

"У нас с Лешей будет сын, и мы даже придумали ему имя, но рассекречивать его пока не хотим. Друзья решили избавить нас от покупок для новорожденного, сказали, что подарят все необходимое – от коляски до носочков", – рассказала спортсменка.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Фев 10 2017 в 12:16 PST

Счастливая фристайлистка отметила, что в связи с беременностью и пережитой операцией она отложила занятия спортом. Вместо этого она регулярно находится на свежем воздухе и плавает в бассейне. По словам спортсменки, "токсикоз ее миновал", поэтому чувствует она себя отлично.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Фев 21 2017 в 2:12 PST

"Рожать буду в Испании. Малыш появится в конце апреля или начале мая. Я уже чувствую, как он толкается – это неповторимые ощущения", – поделилась участница Олимпийских игр-2014.

Фристайлисты Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев расписались уже после известия о беременности. Напомним, возлюбленные поженились на Канарских островах 26 ноября 2016 года. Как писали Dni.Ru, еще тогда пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на округлившийся живот спортсменки на свадебных фотографиях.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Ноя 26 2016 в 3:43 PST

А около недели назад прошло ровно три года после трагического падения спортсменки на тренировке. "Я продолжаю бороться и искать способы лечения, не останавливаюсь и не опускаю руки, не отчаиваюсь и продолжаю жить. Думаю, что Бог все видит и помогает. Может не случись бы той травмы, все было бы по-другому! А сейчас у меня есть любимый муж и мы ждем (ребенка. – Прим. ред.)", – написала Мария Комиссарова в социальной сети Instagram.