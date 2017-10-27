Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой

Известный боец смешанного стиля Сергей Харитонов назвал Александра Емельяненко "обиженной девочкой" и подлецом. По его мнению, тот предал своего знаменитого брата Федора Емельяненко.

Сергей Харитонов, который долго тренировался вместе с братьями, в интервью изданию "Советский Спорт" заявил, что Александр много лжет. Кроме того, боец считает, что Емельяненко-младший опасен для общества и просто неадекватный человек. По словам Харитонова, Федор из-за брата рассорился с множеством близких людей и сейчас жалеет об этом.

"Эти люди уважали Федора, но Александра считали, скажем так, по-простому, нехорошим человеком. Емельяненко-старший перестал общаться с этими людьми. Думаю, что сейчас он очень жалеет об этом", – рассказал спортсмен. По его мнению, Александр ведет себя подло, потому что не собирается благодарить брата за помощь, которую тот ему много раз оказывал.

Харитонов рассказал, что Федор Емельяненко спас Александра от тюрьмы. "Был инцидент, когда Александр мог стать заключенным сразу же после того, как освободился первый раз. Многие люди об этом не знают. Не хотел бы об этом говорить. Александра отмазывали, за него просили", - поделился Харитонов с журналистами.

Отметим, что вражда Сергея и Александра длится уже несколько лет. Емельяненко-младший несколько раз оскорблял бойца, говорил, что он "никто". В ответ Харитонов заявил, что его соперник болен гепатитом, и обещал избить. Однако когда бойцы встретились на ринге, Сергей Харитонов проиграл решением судей. После боя он оправдывался, что незадолго до этого получил травму.

Напомним, Александр после выхода из тюрьмы подписал контракт с бойцовским клубом "Ахмат", который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. У Емельяненко-старшего незадолго до этого случился серьезный конфликт с Кадыровым, в связи с чем у многих вызвало удивление решение Александра работать в Грозном. При этом остается загадкой, что стало настоящей причиной раздора между братьями-спортсменами.