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Спорт

"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата

Федор и Александр Емельяненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Самые известные братья в мире российских смешанных единоборств – Федор и Александр Емельяненко – устроили перепалку в СМИ. Поводом стало интервью Емельяненко-младшего, открыто раскритиковавшего более именитого родственника.
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Откровения Александра Емельяненко вышли в "Советском спорте" 23 октября. В большом интервью он высказал много претензий старшему брату. По словам Александра, он не общается с Федором уже около десяти лет. Он упрекнул родственника в том, что тот зарабатывает на Западе, отказался его поддержать в некоторых острых ситуациях и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.

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Спустя несколько дней Федор опубликовал открытое письмо, постаравшись ответить на все колкости. По словам Последнего Императора, вступить в перепалку он решился из-за нападок на его окружение.

"Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим – это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких, – подчеркнул он. – Кроме того, моего окружения ты не знаешь. А все те, кого знаешь, помогали тебе и сыграли немаловажную роль в твоей жизни. И ты мизинца их не стоишь. Поэтому ты не в моем окружении. Ты говоришь в одном из интервью, что можешь мне помочь. Но не понимаю, как ты, недавно освободившийся и постоянно "нарушающий режим", можешь помочь. Разве что одним – не позорить фамилию моих родителей и мою!" 

Федор и Александр Емельяненко и Боб Сапп. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Также Емельяненко-старший прошелся по лживым, на его взгляд, обвинениям брата. В частности, Александр заявил, что Федор зарабатывает деньги в США и платит налоги в казну американцев-русфобов. 

"Меня удивили резкие высказывания про американцев. В Америке всегда очень хорошо принимали меня и мою команду. Когда ты единственный раз ездил в США, к тебе тоже было хорошее отношение. Но атлетическая комиссия запретила биться по известной тебе причине. Что касается заработка. Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России", – отметил Федор. 

  

Кроме того, Емельяненко-младший сказал, что в 2004 году вышел на бой с опытным Мирко Крокопом пытаясь спасти брата, якобы на тот момент не готового драться. "Никто не вынуждал тебя выходить на бой с Крокопом. В то время я участвовал в Гран-при, и вопрос о бое с Мирко для защиты моего пояса даже не поднимался. Тогда Мирко проиграл Ренделману, и ты ухватился за эту возможность, несмотря на то, что все были категорически против по причине твоего отношения к тренировкам и твоей неопытности. И всячески отговаривали тебя от этого. За это я не должен говорить спасибо. Ты упал от Мирко. И это получило особую окраску. В каждом интервью мне начали напоминать, что Крокоп нокаутировал моего брата", – парировал Емельяненко-старший. 

Отметим, что это были первые резкие высказывания Федора Емельяненко о брате. До этого, несмотря на проблемы, он старался не выносить сор из избы. Александр после выхода из тюрьмы подписал контракт с бойцовским клубом "Ахмат", который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. У Емельяненко-старшего незадолго до этого случился серьезный конфликт с Кадыровым, в связи с чем у многих вызвало удивление решение Александра работать в Грозном. При этом остается загадкой, что стало настоящей причиной раздора между братьями-спортсменами.

27 октября 2017, 06:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Емельяненко с триумфом вернулся в спорт

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