Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко, отсидевший за изнасилование, поделился планами на дальнейшее продолжение спортивной карьеры. Спортсмен отметил, что ему нравится сотрудничать с бойцовским клубом "Ахмат".

По словам Емельяненко, организация пообещала устраивать ему поединки только с иностранными бойцами. Он добавил, что драться с россиянами не собирается.

"Не хочу драться с соотечественниками, мы почти все между собой общаемся", – говорит в интервью на странице бойцовского клуба "Ахмат" во "ВКонтакте" спортсмен. "Лучше пусть привозят иностранцев, я буду бить их. Тех, кто косо на нас смотрит и думает, что сильнее", – заявил Александр Емельяненко. Боец 27 сентября в Москве в рамках поединка в тяжелой весовой категории встретится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Напомним, спортсмен 24 ноября 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершение сексуального насилия в отношении домработницы Полины Степановой и хищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.