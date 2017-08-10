Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев
По словам Емельяненко, организация пообещала устраивать ему поединки только с иностранными бойцами. Он добавил, что драться с россиянами не собирается.
"Не хочу драться с соотечественниками, мы почти все между собой общаемся", – говорит в интервью на странице бойцовского клуба "Ахмат" во "ВКонтакте" спортсмен. "Лучше пусть привозят иностранцев, я буду бить их. Тех, кто косо на нас смотрит и думает, что сильнее", – заявил Александр Емельяненко. Боец 27 сентября в Москве в рамках поединка в тяжелой весовой категории встретится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.
Напомним, спортсмен 24 ноября 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершение сексуального насилия в отношении домработницы Полины Степановой и хищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
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