Обиженный француз напал на биатлониста из России

Французский биатлонист Аристид Бегю назвал биатлониста из России Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за использование допинга, мошенником после этапа Кубка IBU. Он заявил, что выступает в поддержку чистого спорта.

Аристид Бегю намекнул, что ему неприятно проигрывать российскому коллеге. У Александра Логинова закончилась дисквалификация за использование эритропоэтина.

Бегю раздосадовался тем, что на этапе Кубка IBU в Мартелле 7-8 января Логинов победил в спринте и гонке преследования. Француз же стал восьмым и шестым соответственно.

Французский биатлонист напал на конкурента в соцсети. "Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! ЭПО – стоп! Мы хотим чистый спорт", – написал Бегю в Twitter.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по поводу проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени после публикации очередного доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Соревнования были перенесены в Финляндию. Однако IBU не стал отстранять от соревнований всю сборную России.

О том, что в употреблении допинга подозреваются более 30 российский биатлонистов, стало известно в середине декабря. Эксперт WADA Ричард Макларен опубликовал доклад, в котором обвинили спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.