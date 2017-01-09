Команду "КамАЗ-мастер" собираются исключить из числа лидеров ралли-рейда
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Обиженный француз напал на биатлониста из России
Аристид Бегю намекнул, что ему неприятно проигрывать российскому коллеге. У Александра Логинова закончилась дисквалификация за использование эритропоэтина.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 января 2017 г.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = ⛔️#OnVeutUnSportPropre
О том, что в употреблении допинга подозреваются более 30 российский биатлонистов, стало известно в середине декабря. Эксперт WADA Ричард Макларен опубликовал доклад, в котором обвинили спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.
Как писали Dni.ru, экс-наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить всю российскую команду от Олимпийских игр 2018 года в Пченчхане. При этом действующий главный тренер биатлонистов Александр Касперович заявил, что у Запада нет доказательной базы для столь сурового наказания.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников