Мировые рекорды по легкой атлетике хотят обнулить

В Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) выступили с неожиданным предложением. Глава организации хочет обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике.

Руководитель ассоциации Джанни Мерло считает, что настало время открыть новую книгу рекордов по этому виду спорта. Соответствующее предложение он сделал главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу.

"Если борьба с допингом зашла так далеко, как дела обстоят сейчас, то, я считаю, что нужно закрыть книгу мировых рекордов в легкой атлетике и открыть новую", – раскрыл свою позицию Мерло в открытом письме. Текст заявления был опубликован на сайте AIPS.

По его словам, реализация этой меры необходима, так как многие чемпионы были лишены наград в результате допинг-скандала. Мерло уверен, что обнуление мировых рекордов поможет начать новую эру в легкой атлетике и даст надежду спортсменам будущих поколений.

Нужно "перезапустить" легкую атлетику, если мы хотим, чтобы достижения в этом виде спорта заслуживали доверия

Напомним, допинг-скандал разгорелся в преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В результате расследования от участия в соревнованиях были отстранены десятки российских спортсменов.

Как писали Dni.Ru, больше всех пострадала российская легкая атлетика. Национальная сборная по этому виду спорта практически в полном составе была исключена из заявки на Игры.