США плетут заговор против олимпийского движения

Перед Играми-2016 Американское антидопинговое агентство (USADA) и Канадский центр по вопросам этики в спорте (CCES) организовали сговор против Международного олимпийского комитета (МОК). Они запустил проект для дискредитации организации.

Совместное "предприятие" США и Канады позволило бы им в дальнейшем создать агентство, которое будет иметь власть над МОК. Информацию о сговоре и соответствующие данные опубликовала хакерская группировка Fancy Bears.

Проект USADA и CCES получил название "Олимпиец". Ему предоставлялась юридическая помощь от компании Davies Ward Phillips & LLP Vineberg, которая помогла подготовить иск к МОК.

Затем USADA и CCES пытались привлечь на свою сторону против МОК и другие страны. Организации обратились к антидопинговым агентствам Южной Кореи, Японии, Польши, Испании, Норвегии, Австрии и Финляндии, но те отказались от участия в проекте. В результате США и Канаде пришлось оплатить все судебные издержки, передает НСН.

Кроме того, предполагалось подписать договор с ЮНЕСКО о чистоте в спорте. Согласно документу, подписавшие его страны должны были отказываться от проведения у себя Олимпиад до того момента, пока МОК не внес бы изменения в свою хартию. Отмечается, что "Олимпиец" существует до сих пор.

Как писали Dni.ru, 9 декабря Макларен выступил со второй частью доклада WADA о проблемах допинга в российском спорте. Он заявил, что ему достоверно известно о массовых фальсификациях допинг-проб, однако никаких новых доказательств не предоставил.

В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов оказались вовлечены в процесс подмены проб или получили выгоду из него, в том числе на Олимпиадах 2012-го и 2014 годов, Универсиаде-2013, Чемпионате мира по легкой атлетике-2013, в 30 видах спорта. При этом никаких имен не приводится.