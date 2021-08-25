К чему снится младенец

Многие сонники уверяют, что младенец снится к приятной радости. Если женщине приснился младенец мальчик, значит вскоре кто-то преподнесет ей приятный сюрприз.
Младенец на руках – для мужчины такой сон сулит счастье и комфорт в семейной жизни.
Если снится младенец девочка, сон говорит о необходимости выхода из трудной ситуации. Если во сне вы кормите младенца мальчика, значит вскоре в вашей жизни случится какая-то неожиданность.
Для больного человека видеть во сне младенца говорит о скором выздоровлении.
Сонник Астромеридиана
Видеть во сне младенца – хороший знак. На горизонте в вашей жизни какое-то. большое и радостное событие. Однако Сонник Астромеридиана предупреждает об опасности.
Женщине сон с участием младенца является негативным. Возможно, окружающие осудят вас за ваши поступки. Сновидица может пересмотреть свои взгляды на прошлое и попробовать что-то изменить. Возможно, это связано с вашим супругом или супругой, или же с какими-то родственниками.
Видеть во сне младенца на руках – говорит о том, что в будущем вы сможете решить проблемы творческим способом. Ваша интуиция поможет в этом.
Сонник Цветкова
Видеть во сне голого младенца к приближению беды. Если младенец чистый и ухоженный, к вам придет гениальная идея. Возможно даже, что вы что-то изобретете.
Если во сне женщина кормит младенца грудью, это говорит о финансовом благополучии, которое ждет вас в будущем. Однако обогащение может быть связано с риском. Вам следует быть осторожными.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
инопланетяне в кемерово
Дети больше любят отца чем меня
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Хочу увеличить грудь