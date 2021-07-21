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Сонник
К чему снится жена

К чему снится жена

Многим мужчинам снятся жены. Но к чему этот сон, мало кто знает. Подробнее – в материале "Дни.ру".
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Часто в наших снах фигурируют знакомые люди. Особое значение в таких снах имеет фигура мужа или жены. В зависимости от того, снится бывшая жена, жена друга, веселая или грустная жена, толкование может быть разным.

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Сон, в котором принимает участие жена, предсказывает наступление перемен в ближайшем будущем. Такой сон может перевернуть вашу жизнь с ног на голову.

Сонник Миллера

Если вам снится жена, то вас, вероятно, беспокоит какое-то незавершенное дело. Вам стоит ожидать внезапной финансовой прибыли или скорой свадьбы.

Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Сонник Ванги

В большинстве случае жена снится к хорошему. Болгарская провидица Ванга уверяла, что если вам снится жена, то стоит поговорить со своей благоверной, так как никто не приходит к вам во сне просто так. Возможно, женщине нужна помощь.

Сонник Гришиной

Если вам снится жена, то согласно этому соннику, вас ждут неудачи. Особенно это сулит тем, кто увидел во сне грустную и несчастную жену.

Эзотерический сонник

Любой сон, связанный с женой, в том числе и ссора между супругами, сулит скорый ошеломительный успех и прибыль. Также такой сон говорит о скором выздоровлении родственников и избавлении от несчастий.

Фото: uwe umstatter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Сонник Цветкова

Если вам снится жена, то вам ждет улучшение отношений с ней. Особенно это вероятно в том случае, если жена во сне была ласковой и нежной. Это может означать скорое повышение на работе, а также скорую беременность вашей пассии. Также это говорит о возможном скором бракосочетании в вашем семействе. Вероятно, это ждет кого-то из членов вашей семьи.

Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что говорят психологи

Специалисты уверяют, что если вам снится жена, трактовать такой сон нужно, исходя из актуальных взаимоотношений с ней. Если у вас на момент такого сна все хорошо в супружеской жизни, возможно скоро вас ждут значительные перемены. Если же вы находитесь в ссоре, значит этот вопрос волнует вас. Вы подсознательно прорабатываете этот вопрос и ищете выход из ситуации, а значит, ждите примирения.

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Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 04:29 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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