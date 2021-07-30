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Сонник
К чему снится девочка

К чему снится девочка

"Дни.ру" узнали, к чему снится девочка. Бери на вооружение!
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Если в мире грез к вам явился ребенок женского пола, пришло время выдохнуть и порадоваться. Ответ на вопрос, к чему снится девочка, довольно прост. Вселенная посылает знак: в вашей жизни началась белая полоса. Перед вами открывается мир изобилия, в котором все ваши планы смогут воплотиться в жизнь, а преграды исчезнут с пути.

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Сконцентрируйтесь на том, чего нужно добиться в ближайшее время. Чем конкретнее будут ваши намерения, тем легче вы сможете осуществить задуманное.

Сонник Фрейда

Для мужчин и женщин такой сон сулит разные перспективы. Если представитель сильного пола видит в мире грез девочку, значит, у него есть тайные от избранницы идеи в сексуальном плане.

Для дам сновидение тоже несет интимный подтекст. Сонник знает, к чему снится маленькая девочка, в которой взрослая сновидица видит саму себя. Так отражается ее желание покориться возлюбленному, принимать от него больше заботы и ласки.

Житейский сонник

Этот сборник толкований тоже дает толкование для представителей разного пола. К чему снится девочка мужчине по житейскому соннику? К хорошим новостям, благоприятным событиям и долгожданной встрече. Однако добрых перемен стоит ждать лишь при условии, что ребенок выглядел опрятным.

К чему снится девочка женщине? Если дама в мире грез играла с малышкой или нянчилась с ней, впереди ее ждут поразительные и необъяснимые известия.

Современный сонник

Сновидение, в котором пришла девочка, говорит о ваших финансах. При этом важно обратить внимание на поведение ребенка. Если героиня вашего сна смеялась и веселилась — готовьтесь к увеличению прибыли и улучшению материального положения. Дела обстоят хуже, если вы хотите узнать, к чему снилась девочка грустная. Опечаленный ребенок, который проливает слезы, по современному соннику сулит нежелательные траты и убытки.

Нередко в мире грез люди видят сны о родах

Фото: Ralf-Udo Thiele / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Спешите узнать, к чему снится рожать девочку. Видения такого характера всегда неслучайны. Ясновидящая Ванга считала, что сновидица, которая произвела малышку на свет в мире грез, в реальной жизни тоже может родить девочку.

Если роды во сне прошли легко, то скоро у вас получится закончить дела и отгородиться от забот. Если же появление ребенка на свет было не из легких, но закончилось благополучно — вероятно возникновение некоторых проблем в реальной жизни. Если сон о родах девочки увидела зрелая женщина, у которой уже есть дети — в отношениях с избранником грядет время сумасшедшей любви и страсти.

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Фото: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 04:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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