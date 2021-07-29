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Сонник
К чему снится мальчик

К чему снится мальчик

К чему снится мальчик в той или иной ситуации? Подробно в материале "Дни.ру".
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Если Вам приснился маленький мальчик — вас ждет неожиданная новость. Если мальчик снится беременной женщине – значит она рискует пережить стремительные роды. Если во сне Вы играли с мальчиком — в вашей жизни настал плодотворный в творческом плане период.

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Фото: Julian Stratenschulte / dpa / www.globallookpress.com

Сонник Хассе

К чему снится мальчик женщине? Это предвещает прибыль и пополнение своего имущества. Если снится дерущийся мальчик – значит, враги могут втянуть вас с грузное занятие.

Семейный сонник

С точки зрения этого авторов этого издания, видеть во сне мальчика означает обрести смысл в жизни и добиться успехов на своем профессиональном поприще. Для творческих людей такой сон сулит прилив сил и вдохновения. Они будут способны на создание чего-то нового и стоящего.

Если снится мальчик, который плачет, значит вам стоит позаботиться о своих родных и близких. Вероятно, им нужна помощь.

К чему снится мальчик, которого вы не знаете, но считаете его своим сыном? Это тревожный знак. Он говорит о том, что на любовном фронте вас постигнет горькое разочарование. Вы будете тащить все на себе и в итоге потеряете веру в любовь.

Сонник Астромеридиана

К чему снится мальчик, если вы легли спать в дурном настроении. Сон говорит о проблеме, которая давно тревожит вас. Возможно, недавно вы стали свидетелями событий, которые больно ударили по вашей психике. Такой сон говорит о том, что вам стоит позаботиться о своем ментальном здоровье.

Эксперты уверяют, что при толковании снов о мальчике нужно учитывать все детали сна в комплексе – от внешнего вида мальчика до даты рождения человека, который видит сон.

Фото: scully / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что говорят психологи

Образ мальчика в основном означает начало новой жизни и новых свершений. Также это символ своего внутреннего ребенка. Психологи уверяют, что во сне надо постараться обратиться к мальчику и спросить, для чего он пришел? Ответы помогут понять себя.

Эзотерика

Специалисты уверены, что мальчик во сне предвещает перемены в жизни. Однако для тех, кто рожден в летние или осенние месяцы, сон окажется негативным. Он принесет конфликты в семье и на работе.

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Фото: Caroline Arber / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 06:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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