К чему снится много всего

Сон, которому присуще обилие вещей, представляет серьезные трудности для толкования. Важно обратиться к деталям.

Чтобы понять и истолковать сон, в котором фигурирует множество разных вещей, покупок или, например, снится много женщин, надо восстановить в памяти все детали и сюжет сновидения. Вспомните, в каком состоянии были увиденные вещи, в каком настроении были вы в тот момент. К чему снится такой сон, помогут положительные и отрицательные впечатления от видения.

СОННИК МИЛЛЕРА

Если во сне вы покупаете много вещей, впереди вас ждут препятствия и жизненные трудности. Однако не стоит бояться, ведь вам это только на руку. В будущем вы выйдете из зоны комфорта, совершенно с иной стороны посмотрите на свою жизнь, а, значит, найдете новые пути развития.

СОННИК XXI ВЕКА

Видеть во сне много женщин и много детских вещей означает скорое пополнение в семействе. Если такой сон видит женщина, значит вскоре она легко забеременеет. В таком сне можно определить, кто родится у женщины – мальчик или девочка. Для этого вспомните детали сна и проанализируйте их.

СОННИК ВАНГИ

Если во сне увидите много вещей, значит вскоре ваш дом наполнится долгожданными гостями. Это будут встречи, которые вы так долго планировали.

СОННИК ФЕЛОМЕНА

Женщине видеть во сне много вещей – к водружению на свои плечи непосильной тяжести, причем как физической, так и моральной. Не стоит уходить от ответственности, но и свои силы следует поберечь. Такой сон говорит о том, что вокруг вас скапливается постоянное негативное воздействие.