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Сонник
К чему снится самолет

К чему снится самолет

Если вам приснился самолет, вспомните окружавшие вас детали. Сон может быть негативным и положительным.
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Верное толкование сновидения, в котором фигурирует самолет, зависит от деталей. Многие авторы сонников уверяют, что такой сон означает приближающееся путешествие. Однако есть исключения.

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К чему снится самолет по соннику Миллера

Психолог считал самолет во сне знаком надвигающихся на сновидца проблем. Если вы летите по бесконечному небу, вас ждет крах отношений или брака.

Самолет во сне, летящий низко над землей, говорит о проблемах или болезнях. Также вероятны неразрешимые ситуации. Если самолет во сне летит над грязной водой, против вас настраивают кого-то из друзей. Возможно ваши недоброжелатели готовят вам неприятный сюрприз.

Если во сне летит над развалинами, ваши проблемы скоро разрешатся. Вполне вероятно, что в результате вы выйдете из ситуации победителем.

Крушение самолета во сне говорит о неприятностях, которые вас поджидают. Если в момент падения самолета вы проснулись, значит в реальности вам удастся избежать беды.

Сонник Ванги

Если вам приснился самолет, это говорит о приближении далекого и захватывающего путешествия. Такой опыт подарит вам много радости и ярких впечатлений.

Во мне видеть падение самолета – плохой знак. Возможно, в реальности произойдет крушение самолета, которое унесет жизни многих людей. Ванга уверяла, что такие вещи случаются по вине пилотов, которых прислал на землю дьявол.

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Самолет. Фото:Olga Sokolova, Ольга Соколова/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 04:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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