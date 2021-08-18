К чему снится измена

Чаще всего измена во сне говорит о том, что ваша самооценка на нуле. Пересмотрите свои ценности.

Если приснилась измена мужа, значит в реальности вы действительно этого боитесь. Скорее всего, замужняя женщина боится остаться у разбитого корыта, если видит такие сны. Постоянное предчувствие обмана со стороны мужа говорит о том, что вас ждут частые ссоры и разногласия.

Если вы еще не замужем, а вам уже снится измена вашего парня, значит у вас нет надежды на будущее. Скорее всего, вы будете разочарованы в своем избраннике. Ваша пара имеет мало шансов на надежные отношения в будущем. Несмотря на боль, которую вы будете испытывать, после расставания наступит заметное облегчение.

Если во сне парень изменил вам с подругой, значит героиня вашего сна скорее всего неискренне относится к вам. Считая ее благоверной подругой, на самом деле на подсознательном уровне вы испытываете зависть по отношению к ней и радуетесь ее неудачам. Такая дружба не приносит удовольствия. Лучше закончить такую дружбу, ведь вы чувствуете себя ее тенью и хотите превзойти ее.

Если во сне приснилась измена жены, значит у вас в отношениях есть размолвки. Это могло произойти посе долгого расставания или вмешательства близких в вашу семью или слишком закрытого образа жизни вашей благоверной. Чтобы сохранить отношения, вам нужно поговорить со своей второй половинкой или просто научиться строить отношения на доверии.

Если вы не женаты, и вам приснилась измена вашей возлюбленной, значит вам повезет. Ваши отношения будут крепкими и надежными. Вскоре ваша любовная связь перейдет на новый уровень. Возможно, вас ждет свадьба или путешествие.